"Ядерные откровения" Трампа: политик рассказал о секретных переговорах с РФ и Китаем

Республиканец утверждает, что почти убедил Москву и Пекин избавиться от ядерного оружия, когда был президентом США.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что во время своего первого президентства в 2017-2021 годах якобы вел переговоры с Китаем и Россией и почти уговорил их подписать соглашение о совместном ядерном разоружении.

Об этом Трамп рассказал в интервью на YouTube-канале FLAGRANT.

"Ядерное вооружение — самая большая угроза, которая у нас сегодня есть в мире. Это не глобальное потепление, когда уровень океана поднимется на дюйм за ближайшие 500 лет. Самая большая угроза — это ядерная война, потому что это [уничтожение мира, каким мы его знаем" - ред.] произойдет всего за один день", – заявил политик.

Он добавил, что в настоящее время в мире есть пять стран, которые имеют ядерное оружие и наращивают свой ядерный потенциал. В этой опасной ситуации Трамп видит миссию Соединенных Штатов в том, чтобы не допустить увеличения ядерной угрозы.

"Мы [США, РФ и КНР – ред.] были близки к соглашению о ликвидации ядерного оружия. Это было бы так хорошо для всех стран. И мы привлекли бы к этому соглашению всех других, чтобы полностью избавиться от ядерного потенциала и денуклеаризовать мир, поэтому что ядерное оружие слишком мощное", – подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, в The Washington Post рассказали о секретных контактах Трампа с Путиным. По данным издания, Трамп во время пандемии тайно посылал Путину "дефицитные" тесты на COVID-19.

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