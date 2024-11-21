Ядерные пугалки РФ и Третья мировая: что происходит в мире на фоне войны в Украине

На фоне запуска нового оружия врага по территории Украины иностранцы скупают бункеры и готовятся к возможной Третьей мировой войне

Из-за постоянных обстрелов РФ Украины, ядерных угроз и использования межконтинентальных ракет рубеж ситуация в мире напряженная.

В частности, можно заметить резкое удорожание цен на нефть, импортные продукты и вещи, британцы скупают бункеры и говорят о готовности к борьбе с Россией.

РФ считает себя вправе использовать орудие против объектов тех государств, которые разрешают употреблять свое орудие против русских объектов. В частности, испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" Путин назвал ответом на "агрессивные действия стран НАТО в отношении России".

О реакции мира на войну в Украине – читайте в материале ТСН.ua.

Третья мировая фактически началась

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на церемонии награждения премии "УП-100", заявил, что когда РФ привлекла к участию в боевых действиях против Украины военных КНДР, фактически началась Третья мировая война.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась Третья мировая война, потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Говорим честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды". северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют.

Он также считает и уверен, что большинство военных с этим согласятся, что все эти факты являются основанием говорить о начале мировой войны. Поэтому мир должен готовиться к этому.

"То, чего так долго ждали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить здесь, на территории Украины", – подчеркнул украинский посол.

Россия атаковала Днепр межконтинентальной баллистической ракетой, поэтому это переход на новый этап войны. Об этом заявила Волонтер и ветеранка российско-украинской войны Мария Берлинская.

"Российские террористы начали бить межконтинентальными ракетами. Это, безусловно, переводит нас на еще один, новый этап войны. Надо избавиться от остатков иллюзий, они будут идти до конца", – написала она.

Также волонтер призвала украинцев избавиться от иллюзий и как можно быстрее осознать реальность, чтобы устоять и выжить.

Запуск МБР – обострение войны со стороны России

Евросоюз отметил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты является признаком обострения войны со стороны России. Как заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, эти атаки будут означать очевидную эскалацию со стороны Путина.

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не является признаком того, что Путин стремится к деэскалации, считает Стано. Если данные о применении РФ межконтинентальной баллистики подтвердятся, "это будет еще одним количественным и качественным изменением в этом подходе и четким признаком эскалации".

"Путин снова играет в ядерную авантюру с недавно обновленной ядерной доктриной России, он привлек северокорейских солдат на европейскую землю, поэтому это все очевидные признаки стремления к эскалации, а не к реальному поиску путей к миру", – заявил представитель Еврокомиссии.

На фоне ракетного удара по Украине цены на нефть резко выросли.

Поскольку РФ и Украина обстреляли друг друга ракетами большой дальности, цены на нефть выросли более чем на 2%. Об этом пишет Reuters.

Как говорится в сообщении, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,48 долларов или на 2,03%, до 74,29 долларов за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть (WTI) West Texas Intermediate продемонстрировали рост на 1,53 доллара, или 2,23%, до 70,28 долларов за баррель.

Из-за атаки Украины РФ вероятно крылатыми ракетами Storm Shadow, Россия выпустила по украинским территориям баллистическую ракету средней дальности "Орешник". По мнению аналитиков, таким образом Путин пытается повысить ставки, в частности, перед Западом.

"Что касается нефти, риск состоит в том, что Украина нацелится на российскую энергетическую инфраструктуру, тогда как другой риск заключается в неопределенности относительно того, как Россия отреагирует на эти атаки", — говорят в своем заявлении аналитики финансовой группы ING.

Из-за угроз Путина, британцы скупают бункеры

В Великобритании местные скупают бункеры, кроме того, строят их своими руками из-за страха перед третьей мировой войной, пишет Daily Mail.

"Пока Россия угрожает Западу ядерным апокалипсисом, страны по всему миру готовятся к Третьей мировой войне и катастрофическим разрушениям, которые может принести современная война. Поскольку диктатор Путин официально снизил порог, необходимый для того, чтобы Москва могла рассмотреть возможность ядерного удара, европейские страны готовятся к реальной войны на континенте", – говорится в материале.

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Испуганные британцы ищут укрытие, в случае атаки на Великобританию. В настоящее время ядерные бункеры, которые построили еще во время Холодной войны, пользуются большим спросом.

Пустые "ракушки", как их называют местные, и которые нужно закопать в саду, продаются в Интернете почти за 10 тысяч фунтов стерлингов. Специализированные компании готовы построить готовые сборные бункеры, поскольку они пользуются особым спросом в Королевстве. Для местного правительства подготовлены отдельные средства защиты.

За первые шесть месяцев после войны в Украине компания, занимающаяся созданием бункеров, получила от местных жителей более 3300 звонков, электронных писем и сообщений. Бункер можно создать и своими руками, однако перед этим нужно купить соответствующую конструкцию. Минимальная стоимость таких бункеров составляет 84 тысяч фунтов стерлингов.

Реакция Запада на ядерный шантаж РФ

В России обновили ядерную доктрину, согласно которой к применению ядерного оружия приведут не только дальнобойные ракеты, но и обычное оружие, если Путин решит, что оно создает критическую угрозу территориальной целостности России, а также обстрел страны дронами.

Для убеждения западных аналитиков серьезность своих намерений пропагандисты демонстрируют материал о начале массового производства мобильных бомбоубежищ, которые могут защищать от различных техногенных угроз, в том числе и ядерного удара.

Реакция Запада на ядерные угрозы не отвечает российским ожиданиям.

"То, что они изменили ядерную доктрину ровно в 1000-й день российской войны против Украины — это довольно символично. Они не впервые угрожают ядерной эскалацией, это совершенно безответственно", — говорит верховный комиссар ЕС по дипломатии Жозеп Боррель.

Если постоянно угрожать красными линиями, даже осторожные западные политики начинают сомневаться в их реальном существовании.

"Путин играет с нашим страхом. Он начал это делать не 1000 дней назад, а в 2014 году. Тогда Германия – среди других государств – совершила ошибку, политическую ошибку, позволив запугать себя. Не слушая наших партнеров, особенно партнеров из Восточной Европы, которые четко тогда говорили: не нужно слушать Кремль, нужно инвестировать в свою безопасность и защиту", – говорит глава МИД. Германии Анналена Бербок.

Соединенные Штаты Америкине будут реагировать на изменения ядерной доктрины России. В частности, в Белом доме не удивлены такой риторикой Кремля, пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Совета национальной безопасности США. В частности, в Белом доме знали о возможном обновлении ядерной доктрины, поэтому это не стало неожиданностью.

Как сообщил представитель Совета национальной безопасности США, решение Путина об изменении ядерной доктрины – это "очередное повторение той же безответственной риторики со стороны России, которую мы наблюдаем за последние два года".

"Мы не удивлены, что Россия обновила ядерную доктрину. Но мы не видим никаких сигналов, что Россия готовится использовать ядерное оружие в Украине", – сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что громкие заявления Путина о применении ядерного оружия свидетельствуют, что на самом деле он боится последствий, ожидающих Россию после получения Украиной разрешения на использование дальнобойного западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Войска Великобритании готовы воевать с Россией в Восточной Европе

О готовности к бою с россиянами заявил заместитель начальника штаба обороны Британии Роб Маговен, выступая в оборонном комитете британской Палаты общин в четверг, 21 ноября.

Он подчеркнул, что британская армия готова вступить в бой с российскими войсками "уже сегодня", если Кремль отважится отдать приказ и ворваться на территорию одной из стран НАТО на восточном фланге Альянса.

Издание отмечает, что, несмотря на жесткие заявления Маговена, военный потенциал Великобритании в случае эскалации конфликта в Европе вызывает сомнения. О проблемах в армии и необходимости модернизации вооружения говорил в прошлом месяце министр обороны Великобритании Джон Гили, отмечая, что состояние вооруженных сил "намного хуже, чем мы думали".

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В то же время Маговен в ответ на вопросы депутатов сообщил, что у британской армии "ряд оперативных рисков и оперативных преимуществ". Генерал добавил, что ранее уже говорил о необходимости увеличить боевой потенциал Королевских вооруженных сил.

У Германии есть секретный план на случай войны с Россией

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, в Германии уже прошли первые совместные учения гражданских служб и Бундесвера. Во время маневров "Красный шторм Альфа" тренировали защиту портовых сооружений, чтобы остановить попытки шпионажа и предотвратить саботаж.

Согласно плану, в случае усиления присутствия России на восточном фланге НАТО Германия может стать основным центром для сосредоточения десятков или даже сотен тысяч военных.

Подполковник и глава гамбургского государственного командования, Йорн Плишке, призвал местные компании научить не менее пяти водителей грузовиков на каждые сто работников.

Плишке отметил, что 70% водителей грузовиков в Германии – это восточноевропейцы, и в случае войны неясно, где они будут. Он также рекомендует компаниям разработать план действий по кризису, указав, что от каждого работника ожидается в такой ситуации. Плишке подчеркнул, что важно, чтобы все сотрудники понимали основы безопасности для самозащиты.

Он сказал, что Россия начала готовиться к войне и через 4-5 лет будет способна атаковать дальше на запад. Он также отметил, что Россия сейчас производит 25 боевых танков в месяц, в то время как Германия – всего три в год. Это он охарактеризовал как процесс "формирования поля сражения".

Москва угрожает Польше

США официально ввели в эксплуатацию военную базу противовоздушной обороны на севере Польши. По словам президента Анджея Дуды, это гарантия безопасности Польши как члена НАТО, несмотря на то, что в соседней Украине бурлит кровавая война, развязанная Россией.

На развертывание базы отреагировали в Кремле. Как заявила спикерша МИД РФ Марии Захаровой, размещение этой базы способствует росту стратегического риска и ядерной угрозы. Как отметила Захарова, развертывание базы в Польше является частью "деструктивной практики приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам". В частности она добавила, что при необходимости удар по базе может быть нанесен с применением новейшего оружия.

В ответ на заявление Захаровой Павел Вронский отметил, что база у Редзиково носит исключительно оборонительный характер и предназначен для борьбы с баллистическими ракетами. Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, особенно из тех стран, которые строят свою политику по угрозам и заявлениям о нападениях.

Также, спикер МИД отметил, российские угрозы долговременны и их возобновление может заставить НАТО усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга Альянса.

Говоря о возможном расширении базы, Вронский подчеркнул, что в Польше существует консенсус о необходимости максимально усиливать оборону восточного фланга НАТО. Эту идею поддерживают как граждане, так и политические силы.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш также отмечал важность модернизации базы в Редзиково, подчеркивая, что это необходимо для противодействия реальным угрозам.

Напомним, в издании The Times считают, что разрешение со стороны США и Великобритании для Украины применять дальнобойные ракеты для атак по целям в России – демонстрация изменения подхода к поддержке Киева в условиях затяжной войны. Этот шаг создает серьезный вызов российской обороне и повышает ставки в конфликте.

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