Ядерные учения РФ и Беларуси: военный эксперт объяснил тайный замысел Путина перед Китаем

Путин / © ТСН.ua

Россия и Белоруссия начали совместные ядерные учения одновременно с визитом Владимира Путина в Китай. Российский диктатор пытается продемонстрировать Си Цзиньпину свою военную мощь и эффективность. Однако китайская разведка прекрасно знает реальное положение дел армии РФ на поле боя.

Об этом в эфире на Radio NV сказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин имеет ясное представление о реальном положении дел в России, поэтому текущие совместные российско-белорусские ядерные маневры вряд ли изменят его мнение.

Попытка Путина продемонстрировать мощь

Аналитик отметил, что эти учения проходят непосредственно во время визита оккупационного лидера в Пекин. Маневры достаточно масштабны по количеству привлеченного личного состава и специализированной техники, к тому же во время них происходят пуски ракет, которые способны нести ядерную утварь.

«Вполне возможно, что Путин таким образом пытается продемонстрировать своему китайскому визаву российскую мощь, мощность и эффективность. Повлияет ли это на мнения китайского лидера? Я думаю, что он достаточно информирован с помощью собственной разведки, какой реальный процесс происходит на поле боя, и насколько способна российская армия реализовать дело „Киев за трое суток“ и „территорию Украины за три недели“… Все мы являемся немного экспертами и точно можем оценить способности российской армии в этом направлении», — отметил Владислав.

Эксперт добавил, что привлечение Беларуси к ядерным тренировкам из РФ создает определенное напряжение для коллективной Европы, однако вряд ли она трансформируется в реальные угрозы.

Реально ли нападение из Беларуси

В последнее время Россия также активно внедряет информационные посылы о том, что растет напряжение на украинско-белорусской границе. Пропаганда заявляет о строительстве инфраструктуры, создании площадок для размещения артиллерии и проложении дорог в сторону Украины.

Впрочем, бывший представитель Генштаба ВСУ призывает трезво оценивать ситуацию и понимать, что такие приготовления не свидетельствуют о переходе к конкретным действиям в обозримой перспективе.

«Ведь для реализации этой опции нужны ресурсы. Ни у России, ни у Беларуси таких ресурсов нет. А перемещение такого огромного количества личного состава, техники и вооружения, а речь идет о нескольких сотнях солдат для того, чтобы эта операция была успешной, точно не останутся незамеченной для украинского, да и для других разведок стран мира», — подчеркнул Селезнев.

Таким образом, масштабное обострение на тысячи километров общей границы не подкреплено реальными военными возможностями врага.

Напомним, The Telegraph пишет, что ядерные ядерные угрозы диктатора Владимира Путина — это не что иное как отчаянная попытка убедить россиян, что у Кремля все еще есть козыри. В частности, последняя шумиха вокруг якобы успешного испытания РС-28 «Сармат», которую более мелодраматически называют «Сатана II», является классической кремлевской ложью.

