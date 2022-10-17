Ядерные учения России и НАТО и "охота" на Гиркина: главные новости ночи 17 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 17 октября:
- Североатлантический альянс будет отрабатывать использование американского ядерного оружия, расположенного в Европе. Читать дальше –>
- Вознаграждение ГУР Минобороны за пленного террориста Гиркина подлежит декларированию. Читать дальше –>
- Во время атаки дронами оккупанты попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве. Читать дальше –>
- В Париже во время акции протеста демонстранты устроили погромы офисов, произошли столкновения с полицией. Читать дальше –>
- Яркий болид на несколько секунд озарил вечернее небо над сибирским регионом РФ. Читать дальше –>
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