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Ядерные учения России и НАТО и "охота" на Гиркина: главные новости ночи 17 октября

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Ядерные учения России и НАТО и "охота" на Гиркина: главные новости ночи 17 октября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 17 октября:

  • Североатлантический альянс будет отрабатывать использование американского ядерного оружия, расположенного в Европе. Читать дальше –>
  • Вознаграждение ГУР Минобороны за пленного террориста Гиркина подлежит декларированию. Читать дальше –>
  • Во время атаки дронами оккупанты попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве. Читать дальше –>
  • В Париже во время акции протеста демонстранты устроили погромы офисов, произошли столкновения с полицией. Читать дальше –>
  • Яркий болид на несколько секунд озарил вечернее небо над сибирским регионом РФ. Читать дальше –>

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