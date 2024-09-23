Ядерные угрозы не сработали: Путин ищет новые способы, чтобы повлиять на Запад – WP

В Кремле осознают, что Запад не подвергается ядерным угрозам. Путин ищет новые способы соблюдения красных линий.

Об этом пишут в The Washington Post.

К чему может прибегнуть Путин

Когда в начале этого месяца российский президент Владимир Путин предупредил, что одобрение Западом удара Украины вглубь России будет означать, что Москва находится в состоянии войны с НАТО, российские пропагандисты бросились бряцать ядерным оружием.

"Но внутри Кремля растет признание того, что неоднократное использование ядерной угрозы начинает терять свою силу, а красные линии Москвы постоянно пересекаются. Зато аналитики и чиновники, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, заявили, что Путин рассчитывает на более нюансированный и ограниченный ответ Запада позволит Украине использовать ракеты большей дальности для ударов по России", – говорится в сообщении.

По словам анонимного российского чиновника, к ядерным угрозам у Запада уже иммунитет, они никого не пугают. В свою очередь, российский ученый, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, назвал ядерный вариант "наименее возможным" из сценариев.

"Путин ищет ряд вариантов, чтобы сдержать поддержку Запада для Украины и попытаться внедрить свои "красные линии". Есть варианты, которые он не хочет разворачивать, и есть варианты, которые он готов рассмотреть сегодня", – сказала Татьяна Станова, основательница французской компании политических консультаций R-Politik.

Ядерное оружие диктатор считает "худшим вариантом для всех, включая себя". Такие меры или прямое нападение на территорию НАТО будут рассматриваться только в том случае, если Путин почувствует, что существует угроза существованию России в ее нынешнем виде и решит, что другого выхода нет.

"Для такой ситуации Запад должен пойти гораздо дальше, чем то, о чем он сейчас говорит", – подчеркнула она.

На Путина все еще давят, чтобы он как-то ответил и прекратил постоянное пересечение "красных линий". Мол, из-за игнорирования их Западом со стороны Москвы должны быть более весомые и существенные шаги, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.

В издании напоминают, что после вторжения в 2022 году Россия предостерегала Запад от поставок Украине современных истребителей, таких как F-16, основных боевых танков и ракет, и в конце концов все это сбылось. Так, Путин видит тенденцию, когда западные союзники Украины продолжают позволять Киеву расширять свою деятельность, и она его пугает. Особенно если это приведет к увеличению ракетных ударов по целям внутри России.

Как предполагают аналитики, Москва может ответить диверсионными операциями против военных целей или другой инфраструктуры на Западе, где участие России может быть сложно доказать. Путин также может обратиться к прокси-группам, которые уже борются с интересами Запада, как ополчение Хути в Йемене, атаковавшее корабли в Красном море.

"Он (Путин — ред) не хочет прибегать к чему-то драматичному или резкому, вроде ядерных или прямых боев между нашими войсками и его войсками, но это не означает, что ничего серьезного не происходит", — сказал Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже в Лондоне.

По мнению политического аналитика Сергея Маркова, приближенного к Кремлю, среди высших рядов российской армии растет осознание того, что в России "много говорили о красных линиях, но так ничего и не сделали". Поэтому в определенный момент, отмечает он, "придется эскалировать".

Марков предположил, что возможные ответы могут включать закрытие посольства Великобритании в Москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются развертываемые Украиной F-16.

"Поскольку Россия уверена, что в какой-то момент удары по Москве обязательно будут, то нам нужно бить первыми", – сказал он.

В настоящее время вопрос ядерных угроз России является ключевым в избирательной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Считается, что Путин мог бы усилить угрозу и разыграть "золотую карту", эскалировав перед выборами США.

"Если Путин пойдет на эскалацию, то США будут бояться ядерной войны и Трамп победит", — говорит Марков.

Фридман также отметил, что ядерные угрозы Путина были намеренно неоднозначны, чтобы усилить чувство опасности.

"Это звучит угрожающе, но на самом деле он никогда не говорит очень конкретно о том, что собирается делать. Он позволяет нам делать собственные толкования, а люди толкуют хуже всего", – заметил собеседник.

В конце концов, потому, что эффективность этого подхода падает, Путин еще не понял, чем его заменить. И неопределенность росла, поскольку "никто не понимает, какие ответы Путин в конце концов выберет для каждого конкретного действия".

"Я думаю, что Путин тоже не понимает", – сказала Станова.

Ранее говорилось, что неожиданное наступление украинских Вооруженных сил в Курской области России стало большим психологическим ударом по российскому мышлению и, в частности, по президенту РФ Владимиру Путину. По всей вероятности, этой рискованной операцией Украина пытается получить сильную позицию на переговорах в следующем году.

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