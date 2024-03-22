Ядерные угрозы Путина: какие цели преследует хозяин Кремля — Financial Times

Российский президент пытается формировать решения в Вашингтоне и других столицах НАТО, применяя форму влияния, которая называется "военное сдерживание".

Угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина применить ядерное оружие, направленные на то, чтобы обеспокоить республиканцев в Конгрессе США и заставить их и дальше сдерживать американскую поддержку Украины.

Об этом пишет Financial Times.

В издании отметили, что хозяин Кремля надеется формировать решения в Вашингтоне и других столицах НАТО, применяя форму влияния, которая называется "военное сдерживание".

“Военное сдерживание в нынешней войне в Украине не упорядочено и часто кажется иррациональным. Но она работает”, — говорится в публикации.

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В издании напомнили стратегию, озвученную президентом США Джо Байденом в начале войны: не ступать на территорию Украины, но предоставить Украине всю помощь, которую могли собрать союзники по НАТО.

Такая стратегия привела к установлению четких правил игры для США и России: американцы предоставили Украине ракеты дальнего радиуса действия, но не разрешили украинцам использовать их для нанесения ударов по российской территории. Россия не наносила ударов по территории НАТО, но делала все возможное, чтобы уничтожить западную военную технику, как только она прибывала в Украину.

"Украинцы также играют в игру военного сдерживания, причем с большим успехом. Их атаки на российские военно-морские силы оттеснили российский флот в восточные районы Черного моря, за пределы досягаемости украинских ракет", — пишет Financial Times.

Благодаря этому появилась возможность создания судоходного коридора в западных регионах Черного моря. Это была еще одна форма военного сдерживания, подкрепленная интересами судоходства и страхования.

Издание также считает, что силы сдерживания работали до сих пор — особенно в предотвращении ядерной эскалации.

Напомним, во время послания в Федеральное собрание 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боеготовности.

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