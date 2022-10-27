Ядерные угрозы Путина: СМИ пишут, что США ускорят размещение в Европе атомных бомб B61−12

Прибытие бомб запланировано уже на декабрь 2022 года.

Соединенные Штаты Америки ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Вашингтон решил прийти к таким действиям на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина о применении ядерного оружия.

Об этом сообщает американское Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 планировалось на весну 2023-го. Впрочем, это ускорили и теперь прибытие должно состояться уже в декабре 2022-го.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил: хотя они не намерены обсуждать детали ядерного арсенала, "модернизация американского ядерного оружия B61 ведется уже много лет".

"Мы планируем безопасно и ответственно заменить старое оружие на модернизированную версию B61-12. Это часть давно запланированной модернизации и никак не связана с текущими событиями в Украине и никак не была ускорена", — подчеркнул политик.

Ядерные угрозы русского диктатора

Не первый месяц президент РФ Владимир Путин шантажирует мир тем, что может применить ядерное оружие. На днях Москва нанесла тренировочный удар по Камчатке. Более того — глава Кремля лично наблюдал, как проходили тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками.

В украинской разведке считают, что применение ядерного оружия – последний козырь в руках Путина, но он может быть финалом для него. Впрочем, сценарий с применением ядерного оружия маловероятен, подчеркивают в ГУР.

В Пентагоне также заявляют, что не видят признаков того, что РФ готовится использовать ядерное оружие. Вместе с тем Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

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