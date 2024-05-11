Ядерные угрозы Путина: в Литве жестко отреагировали и предостерегли Запад от губительной позиции

Красные линии следует провести не для Запада, а для Путина.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что "бряцание" ядерным оружием, которым кремлевский диктатор пытается запугать мир, является лишь блефом.

Об этом пишет LRT.

"Он ничего не выиграет от этого, но все теряет. Некоторые страны на его стороне, или он так думает. Китай явно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже скорее на стороне Путина. Но если угрозы станут реальностью, все партнерство исчезнет" в мгновение ока", – заявил литовский министр.

Ландсбергис отметил, что красные линии следует провести не для Запада, а для Путина. Министр также добавил, что позиция "избегания эскалации", которую заняли некоторые страны, может оказаться губительной.

"Этот путь, если следовать нашей стратегии, ведет к разрушению страны. Он может привести к настоящему конфликту уже за пределами Украины, в него могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем Путину очень четкий сигнал: если вы нам угрожаете, мы отступаем", – предостерег глава МИД Литвы.

Напомним, политолог объяснил, почему на ядерные угрозы Путина уже почти никто не реагирует. Тарас Березовец отметил, что вбросы России с ядерным оружием уже дошли до абсурда.

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