Ядерные угрозы России: аналитики ISW рассказали о истинных намерениях Путина

Россия усиленно продвигает информационные операции под чужим флагом, чтобы воспрепятствовать оказанию помощи Украине от Запада.

Россия пытается замедлить Запад в предоставлении мощного вооружения Украине, но маловероятно, что Кремль действительно может применить ядерное оружие.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США подтвердил, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине.

"Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США не оценивают применение Россией ядерного оружия во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей по американской военной поддержке Украины 28 февраля", — говорится в сообщении.

В ISW убеждены, что российские заявления о ядерных угрозах и ядерной доктрине являются частью информационной операции, направленной на неохоту Украины и Запада. Однако они не демонстрируют каких-либо существенных намерений России применить ядерное оружие.

В частности, недавно Минобороны России обвинило США в планах провоцировать в Украине с использованием токсичных химических веществ. Аналитики предполагают, что Министерство обороны России и российские чиновники, вероятно, усилят свое участие в таких информационных операциях по мере того, как российское наступление в Луганской области будет приближаться к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений будут расти.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США. Речь идет об ограничении таких вооружений.

Как объяснил украинский дипломат Роман Бессмертный, такой шаг со стороны РФ означает возобновление выпуска стратегических наступательных вооружений с точки зрения нынешних потребностей. Однако политик считает, что они минимальны.

По состоянию на 25 февраля в Пентагоне сообщили, что не заметили изменений в позиции стратегических ядерных сил России после заявления Путина.

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