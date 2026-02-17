Ядерным бункерам приготовиться: Словакия модернизирует укрытие на фоне угрозы со стороны РФ

Ядерное оружие / © ТСН.ua

Словакия взялась за модернизацию ядерных бункеров , построенных еще при Холодной войне. Это происходит на фоне рисков безопасности, связанных с войной в Украине. В то же время премьер-министр Роберт Фицо публично уверяет, что «никакой прямой угрозы со стороны России для своей страны нет».

Об этом сообщает Kyiv Post.

Словакия модернизирует укрытие

Обновление инфраструктуры уже идет на местах. В частности, в Нитре постепенно восстанавливают старые защитные сооружения, пытаясь сделать их более пригодными для использования и увеличить количество мест. На государственном уровне уже заявили о намерении удвоить емкость таких объектов.

Несмотря на то, что Словакия не подвергалась прямым атакам, как это было в других странах региона, правительство решило усилить систему гражданской защиты. Сам Фицо ранее неоднократно подчеркивал, что словаков «ничего не должно беспокоить по России», однако параллельно обещает укреплять оборонные механизмы.

С начала 2022 года местные власти ежегодно ремонтируют 17 укрытий. Впрочем, финансирование этого года — около 40 тысяч евро — значительно меньше реальных потребностей. Многие хранилища остаются технически устаревшими: проблемы с вентиляцией, электросетью и водоснабжением не позволяют им отвечать современным стандартам защиты, в частности от химических и биологических угроз.

«Раньше это не было приоритетом. Но после начала конфликта возникла небольшая паника, и люди начали думать о том, что они будут делать, если война придет в Словакию», — говорил спикер мэрии Томаш Голубек.

Всего в стране насчитывается около 1500 защитных объектов, рассчитанных примерно на 250 тысяч человек. Приблизительно четверть из них расположена в Братиславе. После падения коммунистического режима часть укрытий перешла в собственность муниципалитетов или частных лиц: некоторые используются в коммерческих или культурных целях, другие остаются запущенными.

«Никто не знал, будут ли их когда-нибудь снова использовать… Это была бесполезная инвестиция», — сказал Томаш Слиакан, руководитель группы, которая следит за состоянием укрытий.

В рамках новой безопасности правительство планирует вдвое увеличить общую емкость хранилищ, чтобы к 2040 году по меньшей мере 30% населения имели к ним доступ. Также не исключается привлечение финансирования от ЕС. В то же время, политическое напряжение и бюджетные трудности могут привести к сокращению оборонных расходов ниже рекомендованных 2% ВВП.

На фоне ограниченного государственного финансирования также растет интерес к частным укрытиям: с 2022 года спрос на них ежегодно увеличивается примерно на 75%. В то же время, такие объекты не подлежат обязательной регистрации.

Несмотря на шаги властей, часть жителей Нитры признается, что не знает, где расположены ближайшие хранилища. Они не считают ситуацию столь угрожающей, чтобы специально интересоваться этим вопросом.

Раньше мы писали, что Польша становится на рельсы войны. Ситуацию прокомментировала заместитель председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанна Клюзик-Ростковская.

«В начале вторжения украинцы использовали почти три миллиона противопехотных мин на границе, что существенно задержало продвижение россиян. Просто выяснилось, что эти мины нужны. Было ясно, что в случае какого-либо конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос только в том, были бы это российские мины, или собственные».

В Германии также больше не рассматривают возможную войну с Россией как отдаленный сценарий.

Да, страна срочно перевооружается, закупая дроны-камикадзе и меняя законодательство под нужды военного времени. Военное руководство предупреждает: конфликт с РФ может произойти через 2–3 года, и Германия должна стать главным логистическим хабом НАТО в случае нападения.

Правительство одобрило закон, восстанавливающий элементы тотальной обороны, упрощая закупки для военных и гражданских нужд и разрешающую реквизицию гражданского транспорта в случае угроз.