Ядерный арсенал Ким Чен Ина: сколько боезарядов имеет КНДР и чем может получить США

Оружие КНДР (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Северная Корея за последние годы существенно нарастила свой ядерный арсенал и имеет уже не только атомные, но и термоядерные заряды и межконтинентальные ракеты, способные потенциально поражать цели на территории США.

Об этом говорится в материале Defense Express.

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По большинству оценок, в настоящее время у КНДР около 60 собранных и готовых к применению ядерных боезарядов — примерно втрое больше, чем в 2022 году. В то же время в Министерстве обороны Южной Кореи предполагают, что общий арсенал Пхеньяна может составлять от 80 до 120 зарядов.

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Часть из них, вероятно, термоядерны. Наличие такого оружия Северная Корея объявила еще в 2017 году, когда во время подземного испытания был зафиксирован взрыв мощностью более 100 килотонн.

Для сравнения, первое ядерное испытание КНДР в 2006 году оценивалось лишь примерно в 0,5 килотонны.

Как КНДР получила ядерные технологии

Историю развития северокорейской ядерной программы связывают, в частности, с нелегальными поставками технологий через сеть пакистанского физика Абдула Кадыра Хана, сыгравшего ключевую роль в создании ядерного оружия Пакистана.

В то же время, остается вопрос, благодаря которым именно технологиям Пхеньян смог перейти от более простых ядерных зарядов к термоядерным.

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Отдельно ГУР МО Украины ранее сообщало, что за участие северокорейских военных в войне против Украины Пхеньян получает от России ядерные технологии. Речь идет, в частности, о решениях в сфере тактического ядерного оружия и запуске баллистических ракет с подлодок.

Какие ракеты КНДР могут нести ядерное оружие

Важной частью ядерного потенциала КНДР остаются средства доставки.

Вся территория Южной Кореи находится в зоне досягаемости баллистических ракет KN-23. Их ранняя версия Hwasong-11A имела дальность примерно 450-690 км.

В Defense Express отмечают, что конструктивно KN-23 имеет сходство с российской ракетой 9М723 комплекса "Искандер". В настоящее время такие ракеты КНДР также массово производят для России.

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Самым мощным средством доставки в северокорейском арсенале считается межконтинентальная твердотопливная ракета Hwasong-19. По оценкам ее дальности достаточно для поражения целей в любой точке континентальной территории США.

Также у КНДР имеется жидкотопливная межконтинентальная Hwasong-17.

В Defence Express обращают внимание на конструктивное сходство этих систем с российскими Ярсом и Сарматом. В то же время, прямое происхождение отдельных технологий остается предметом оценок, а не установленным фактом.

Эксперты обращают внимание на высокую успешность северокорейских испытаний межконтинентальных ракет, что может свидетельствовать об использовании уже отработанных технологических решений.

Ранее сообщалось, что Северокорейские военные могут заменить часть российских подразделений на Сумском или Харьковском направлениях, чтобы РФ опрокинула силы в Лиман, сообщает ISW. По данным аналитиков, отдельные офицеры КНДР уже могли действовать вблизи границы для разведки и получения опыта.

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