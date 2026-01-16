Ядерный бункер через несколько дней может упасть в море: в чем причина

Бункер времен Холодной войны в Британии / © скриншот с видео

В Британии ядерный бункер времен Холодной войны, построенный еще в 1959 году, из-за эрозии побережья может рухнуть в море.

Об этом сообщает издание The Independent

Это сооружение, которое стоит над пляжем Танстолл в Восточном Йоркшире, служило наблюдательным пунктом на случай ядерной войны. Его вывели из эксплуатации в 1990-х годах.

Историк-любитель Дэйви Робинсон, который фиксирует последние дни бункера, утверждает, что сооружение находится в опасном положении, едва держась за размытую скалу, а от берега почти ничего не осталось для его поддержки. По его словам, бункер может упасть в море уже через несколько дней.

Местные власти заявили, что не имеют никаких законодательных обязательств в отношении здания, поскольку оно расположено на частной земле, но обнародовали рекомендацию избегать района вокруг него.

По данным Йоркширского партнерства по охране морской природы, линия обрыва на востоке этого региона отступает примерно на четыре метра в год.

Хотя береговая линия менялась в течение тысяч лет, эти изменения ускорились из-за изменения климата. Повышение уровня моря, частые и сильные штормы, а также более теплая температура поверхности моря увеличивают вероятность оползней, эрозии и наводнений.

Напомним, ранее в небольшом польском городке местный житель случайно наткнулся на вход в ядерный бункер, который сохранился еще со времен Холодной войны.