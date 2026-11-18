Ядерный чемодан / © скриншот с видео

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Российский глава Владимир Путин прибыл на саммит АТЭС в китайский Шэньчжэнь с так называемым «ядерным чемоданчиком». Его заметили во время поездки главы Кремля, а офицер его сопровождения подтвердил журналисту пропагандистского российского канала, что это «тот самый» кейс.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное одним из государственных телеканалов РФ.

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Черный кейс в руках военного адъютанта Путина заметил журналист Евгений Попов.

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«Это тот самый ядерный чемоданчик у вас? Тот самый?» — спросил он

«Да, тот самый», — ответил ему адъютант.

Ядерный чемоданчик / © скриншот с видео

Что за кейс носят за Путиным

Напомним, так называемый «ядерный чемоданчик» имеет название «Чегет» и является переносным терминалом системы «Казбек». Она обеспечивает защищенную связь главы государства с высшим военным командованием и позволяет передавать приказы о применении ядерного оружия. При этом само устройство не запускает ракеты непосредственно. Соответствующие распоряжения передаются Генштабу, а уже оттуда — по цепочке управления.

Впервые идея «ядерного чемодана» появилась в США во время Карибского кризиса.

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Ранее говорилось, что президент РФ Путин 18 ноября начал участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне. Он выступил перед Деловым советом объединения, провел двусторонние переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, а затем посетил выставку совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института.

Наличие «ядерного чемоданчика» рядом с Путиным во время заграничных поездок не является исключительным событием. Устройство обычно сопровождает главу Кремля во время поездок за пределы РФ.

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