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"Ядерный чемоданчик" Путина приехал с ним в Китай: Кремль показал "тот самый" кейс на саммите АТЭС (фото)
Путина в Китае сняли с так называемым «ядерным чемоданчиком». Офицер подтвердил, что это «тот самый» кейс.
Российский глава Владимир Путин прибыл на саммит АТЭС в китайский Шэньчжэнь с так называемым «ядерным чемоданчиком». Его заметили во время поездки главы Кремля, а офицер его сопровождения подтвердил журналисту пропагандистского российского канала, что это «тот самый» кейс.
Об этом свидетельствует видео, обнародованное одним из государственных телеканалов РФ.
Черный кейс в руках военного адъютанта Путина заметил журналист Евгений Попов.
«Это тот самый ядерный чемоданчик у вас? Тот самый?» — спросил он
«Да, тот самый», — ответил ему адъютант.
Что за кейс носят за Путиным
Напомним, так называемый «ядерный чемоданчик» имеет название «Чегет» и является переносным терминалом системы «Казбек». Она обеспечивает защищенную связь главы государства с высшим военным командованием и позволяет передавать приказы о применении ядерного оружия. При этом само устройство не запускает ракеты непосредственно. Соответствующие распоряжения передаются Генштабу, а уже оттуда — по цепочке управления.
Впервые идея «ядерного чемодана» появилась в США во время Карибского кризиса.
Ранее говорилось, что президент РФ Путин 18 ноября начал участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне. Он выступил перед Деловым советом объединения, провел двусторонние переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, а затем посетил выставку совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института.
Наличие «ядерного чемоданчика» рядом с Путиным во время заграничных поездок не является исключительным событием. Устройство обычно сопровождает главу Кремля во время поездок за пределы РФ.