Кремлевский диктатор Владимир Путин

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Черный кейс, который российский военный нес за президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита в китайском Шэньчжэне, привлек внимание после того, как его показали на российском государственном телевидении. Пропагандист Евгений Попов спросил офицера, действительно ли это тот самый ядерный чемоданчик, и получил утвердительный ответ.

Об этом рассказывает Al Jazeera.

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Что внутри ядерного чемоданчика

Российский ядерный чемоданчик называется «Чегет». Это специально оборудованное переносное устройство для защищенной связи, соединяющее президента с центральным командованием российских вооруженных сил. Через него можно передавать приказы о применении ядерного оружия.

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Впрочем внутри нет ядерной ракеты или большой красной кнопки, нажатие которой мгновенно запускает боеголовки. Речь идет о средствах связи и управления, позволяющих руководству государства получать информацию, поддерживать контакт с военным командованием и передавать соответствующие распоряжения.

"Чегет" является частью российской системы управления ядерными силами "Казбек". Она связана с отдельной системой связи "Кавказ". Именно через эту инфраструктуру передаются команды, а их выполнение требует участия военных и проходит через цепочку управления.

По открытым данным, у России есть три таких чемоданчика: для президента, министра обороны и начальника Генерального штаба. В то же время, информация о том, сколько именно должностных лиц должны подтвердить приказ о применении ядерного оружия, в открытых источниках различается. Поэтому распространенное утверждение об обязательном одновременном использовании трех чемоданчиков нельзя подавать как бесспорный факт.

Почему чемоданчик постоянно носят за Путиным

Система «Чегет» появилась еще при СССР и начала действовать в 1983 году. Ее разработали в условиях Холодной войны, когда руководство ядерных государств стремилось иметь возможность принимать решения даже в случае внезапного нападения или пребывания президента вдали от военных командных пунктов.

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Поэтому чемоданчик сопровождает российского президента во время заграничных поездок. Сам факт его появления на камерах в Китае был необычным скорее из-за публичной демонстрации, а не из-за того, что его взяли на международную встречу.

Показ чемоданчика по российскому телевидению мог иметь и символическое значение. Профессор международной политики Ланкастерского университета Саймон Мэйбон в комментарии Al Jazeera назвал это «политическим театром» и демонстрацией того, что Россия стремится показать себя участником большой геополитической игры.

В то же время, главными темами трехсторонней встречи в Шэньчжэне стали война в Украине и контроль над ядерными вооружениями. Как сообщает Reuters, после переговоров Дональд Трамп заявил, что договориться об ограничении ядерных арсеналов будет очень сложно, однако он намерен продолжать работу над таким соглашением.

Появление в Китае «ядерного чемоданчика» привлекло внимание на фоне регулярных ядерных угроз российского руководства. Еще 1 октября во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно. Тогда он также не исключил применения ядерного оружия и заявил, что гарантий сдерживания ядерных государств от такого шага нет.

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