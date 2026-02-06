Ядерный договор СНВ-3 с РФ прекратил действие: Рубио объяснил дальнейшие шаги США

Марк Рубио / © Associated Press

США официально подтвердили завершение срока действия Нового договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) 5 февраля 2026 года.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марк Рубио в сети X.

Он отметил, что соглашение, разработанное в другое время и для других задач, больше не выполняет свою функцию в современных условиях безопасности. Государственный секретарь подчеркнул, что любые дальнейшие переговоры США будут вести исключительно с позиции силы.

«Наше желание уменьшить глобальные ядерные угрозы искреннее, но мы не согласимся на условия, наносящие ущерб Соединенным Штатам, или будем игнорировать невыполнение условий в стремлении к соглашению ради самого соглашения. Мы установим высокие стандарты для всех потенциальных ядерных партнеров. И мы всегда будем вести переговоры с позиции силы», — сообщил Рубио.

Что известно о договоре СНВ?

В целом Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, New START) — это двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Известно, что он был подписан еще в 2010 году. Впоследствии, в 2021 году его продлили на пять лет — до 2026 года.

Важно отметить, что это соглашение устанавливало четкие лимиты для арсеналов: каждая сторона могла иметь не более 1550 ядерных боезарядов и 800 носителей (ракет и бомбардировщиков), причем только 700 из них разрешалось держать в полной боевой готовности.

Кроме цифр, СНВ-III создавал систему «прозрачности». Страны ежегодно обменивались данными, проводили регулярные взаимные инспекции и дважды в год встречались в рамках специальной комиссии для разрешения споров. Такой механизм позволял Вашингтону и Москве доверять цифрам друг друга и избегать опасных подозрений.

Интересно, что этот диалог оставался едва ли не единственным рабочим каналом связи даже после 2014 года, когда отношения между государствами начали ухудшаться. Несмотря на то, что у обеих сторон накопились взаимные претензии к документу, они сознательно шли на компромиссы, понимая, что контроль над ядерным оружием важнее споров.

Теперь между США и Россией больше нет никаких юридических запретов относительно количества ядерных боеголовок или ракет, которые они могут держать в боевой готовности.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия нарушила договор о сокращении ядерных вооружений большой дальности своим отказом Вашингтону в допуске инспекции на объекты

Поэтому НАТО призвало Россию выполнить свои обязательства по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Однако ранее сообщалось, что в декабре 2022 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал.