После пуска Россией ядерного Буревестника не было зафиксировано загрязнение

Служба внешней разведки Норвегии (Etterretningstjenesten) официально подтвердила, что Российская Федерация успешно произвела испытательный пуск крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» с ядерной силовой установкой. По данным норвежцев, ракета, запущенная с полигона на Новой Земле, «пролетела гораздо дальше, чем во время предыдущих испытаний».

Об этом говорится в материале DEFENSE EXPRESS.

Это подтверждение от независимого источника стало важным дополнением к предыдущему заявлению Кремля, утверждавшему, что 21 октября «Буревестник» преодолел 14 тысяч км за 15 часов, вызывая при этом определенный скепсис среди экспертов.

Ракета 9М730 «Буревестник» уникальна из-за использования прямоточного воздушно-реактивного ядерного двигателя, отмечают эксперты издания.

Традиционно такой тип двигателя предполагает, что атмосферный воздух проходит через активную зону реактора, нагреваясь до более 1000 градусов для создания реактивной тяги. Этот процесс, в свою очередь, должен генерировать мощный радиоактивный выхлоп, что создает угрозу загрязнения окружающей среды. Долгий 15-часовой полет теоретически должен привести к значительному радиоактивному следу.

Однако Норвегия, традиционно осуществляющая тщательный мониторинг любой активности РФ в атомной и ядерной отраслях и оперативно фиксирующая наименьшие превышения радиационного фона, пока не сообщала о повышении радиоактивности в регионе.

И потому, по мнению специалистов, есть два возможных объяснения.

Почему отсутствует радиационный след от ракеты, несмотря на успешный запуск

Эксперты Defense Express рассматривают два варианта, объясняющих отсутствие радиационного следа после запуска ракеты «Буревестник». И, прежде всего, это географический фактор. По их мнению, радиоактивные частицы, возможно, еще не успели долететь до территории Норвегии.

Также эксперты предполагают технологическую инновацию.

РФ могла применить другую, менее «грязную» конструкцию двигателя — воздушно-реактивный ядерный двигатель с закрытым контуром. В такой конфигурации воздух нагревается не непосредственно от реактора, а через теплообменники с жидкометаллическим носителем, что минимизирует выброс радиоактивных веществ.

Закрытоконтурные реакторы, хотя и чрезвычайно сложны в эксплуатации (например, советские подлодки классов К-27 и 705(К) «Лира» имели проблемы с постоянным поддержанием высокой температуры теплоносителя «висмут-свинец»), могут быть вполне пригодными для одноразового использования в крылатой ракете.

Ядерный реактор «Буревестника» должен быть запущен только один раз для обеспечения миссии, снимая проблемы длительного обслуживания, критичные для субмарин.

Подтверждение Норвегии свидетельствует о реальном прогрессе РФ в разработке 9М730 «Буревестник», но окончательное завершение работ над этим стратегическим оружием остается под вопросом, отмечают эксперты.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал главу Кремля Путина прекратить войну и игру с ядерным оружием и отметил мощи американского флота, в том числе атомных подлодок.

Так, Трамп резко прокомментировал недавние испытания российской крылатой ядерной ракеты «Буревестник».