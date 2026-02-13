Ядерный щит Европы: ЕС готовит "План Б" из-за ненадежности США и угрозы с РФ

Ядерное оружие / © Getty Images

Кратковременное прекращение обмена разведданными между США и Украиной в марте 2025 года стало холодным душем для европейских столиц. Этот сбой, приведший к болезненным потерям на фронте, заставил союзников осознать: Вашингтон больше не является безоговорочным гарантом безопасности. Теперь Европа впервые со времен Холодной войны серьезно обсуждает создание собственного потенциала ядерного сдерживания.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным источников, задержка в передаче данных привела к осложнениям на фронте для украинских сил. Это усугубило опасения европейских лидеров, что США могут ограничить свое участие в защите континента.

Безопасность Европы в значительной степени зависит от так называемого «ядерного зонтика» США и гарантий в рамках НАТО. Однако рост напряженности в отношениях и потенциальное изменение политического курса в Вашингтоне вынуждают ЕС разрабатывать альтернативные сценарии защиты от российской угрозы.

Основой для потенциального европейского ядерного щита могут стать арсеналы двух стран.

Великобритания – ее ядерные силы интегрированы в структуру НАТО, однако зависят от американских технологий (в частности, ракет-носителей).

Франция владеет полностью автономным циклом производства ядерного оружия и принятия решений.

Ожидается, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью, в которой наметит свое видение роли французского ядерного потенциала в общеевропейской системе безопасности.

Какие есть риски

Эксперты отмечают, что создание полноценной замены американской защиты связано с рядом сложностей. Ведь содержание и развитие ядерного арсенала требует больших средств. В настоящее время Лондон и Париж тратят на это около 12 миллиардов долларов ежегодно.

Политическая воля также остается открытым вопросом, готовы ли ядерные государства Европы применить свое оружие для защиты союзников, рискуя получить ответный удар по собственной территории.

«Представьте ситуацию вторжения. Франция имеет средства для причинения вреда агрессору, но ответный удар будет неизбежен. Готовность Парижа к такому сценарию остается предметом дискуссий», — отмечает Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения.

Обсуждения вопросов ядерного сдерживания проходят на уровне военных ведомств и правительств. Ожидается, что эта тема станет одной из ключевых на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности.

По оценкам аналитиков, суммарный арсенал Франции и Британии составляет около 400 развернутых боеголовок. Для сравнения, США имеют около 1670. Несмотря на количественную разницу, европейский потенциал считается достаточным для нанесения неприемлемых потерь потенциальному противнику, являющемуся основой доктрины сдерживания.

Напомним, в марте 2025 года в США приостановили всю военную помощь Украине и передачу разведывательных данных. В Вашингтоне тогда назвали это решение «временной паузой», однако оно повлекло за собой значительный резонанс как в Украине, так и среди международных партнеров.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что заморозка помощи не нарушала принцип разделения властей и принадлежала к полномочиям президента как главнокомандующего. В Белом доме отмечали, что поддержку могли возобновить при определенных условиях.

Британское издание Daily Mail сообщало, что США также запретили Великобритании передавать Украине американские разведывательные данные. Впоследствии директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена развединформацией и поставку оружия, связав это с событиями вокруг встречи в Овальном кабинете.

Эксперты тогда отмечали, что некоторое время украинские силы могли удерживать ситуацию за счет имеющихся ресурсов и альтернативной помощи из Европы. В то же время, чем дольше длилась пауза, тем ощутимее становились ее последствия для фронта.