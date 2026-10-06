Ядерный шантаж Кремля перестает работать: FT объяснила, почему это опасно для НАТО

Красная ядерная кнопка / © Associated Press

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Ядерная риторика Кремля , которая в начале полномасштабной войны серьезно влияла на решение западных стран о помощи Украине, постепенно теряет эффективность.

Об этом пишет Financial Times , анализируя новые российские угрозы применить "все оружие" в случае угрозы Калининграда.

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Еще несколько лет назад подобные заявления Москвы приводили к более острой реакции Запада. Однако после многочисленных ядерных угроз от 2022 года союзники все меньше воспринимают их как непосредственный сигнал о неизбежном применении такого оружия.

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Сначала страх эскалации действительно ограничивал поддержку Украины. Впоследствии Киев получил танки, истребители и дальнобойные ракеты, ранее на Западе считавшие слишком рискованными для передачи.

Показательным в FT называют и украинскую операцию "Паутина" в 2025 году, в ходе которой были атакованы российские стратегические бомбардировщики. Несмотря на то, что подобный удар теоретически мог подвергаться российской ядерной доктрине, Москва не прибегла к ядерному ответу.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер на этом фоне пришла к выводу, что ядерное сдерживание уже не работает так, как предполагалось ранее.

Почему это может быть опасно

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Ослабление ядерного шантажа России не обязательно означает уменьшение угрозы.

По оценке автора FT, Кремль может пытаться компенсировать потерю эффекта от ядерных угроз другими методами – гибридными операциями, диверсиями, покушениями и вторжениями беспилотников в воздушное пространство европейских стран. Это увеличивает риск случайной эскалации.

Еще одна опасность состоит в том, что ослабление самого принципа ядерного сдерживания может сделать обычные войны более вероятными. Если Москва перестанет верить, что НАТО готова использовать свой ядерный потенциал для защиты союзников, она сама может меньше бояться прямого столкновения с Альянсом, говорится в материале.

Что именно угрожала сделать Россия

Ранее Reuters сообщило о дипломатическом документе, который Москва направила НАТО. В нем Россия заявила, что попытка изолировать Калининградскую область может привести к прямому военному конфликту .

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Москва утверждала, что в таком случае готова использовать «весь имеющийся арсенал сил и средств», включая ядерное оружие.

В документе также упоминалась возможность ударов по центрам принятия решений в странах НАТО уже в начале потенциального конфликта.

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