Ядерный шантаж Кремля: перейдет ли Путин от угроз к действиям

ТСН.ua разбирался, что думают об угрозах РФ в Украине и на Западе

Президент РФ Владимир Путин продолжает угрожать миру применением ядерного оружия. Глава Кремля утверждает, что это страны Запада устроили "ядерный шантаж" РФ, таким образом, в случае угрозы территориальной целостности она готова "использовать все имеющиеся у себя средства". Причем, говоря о "территориальной целостности РФ", Путин намекает также на оккупированные украинские территории.

Украинские власти относятся к заявлениям Путина серьезно, а США и ЕС напоминают Кремлю о возможных катастрофических последствиях этого решения. В Москве в это время продолжают нагнетать истерию, чтобы показать, что их угрозы — не просто блеф.

ТСН.ua разбирался, является ли ядерная угроза реальной.

РФ продолжает запугивать Украину и Запад

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который скандальными заявлениями пытается превзойти покойного Владимира Жириновского, выразил уверенность, что Запад не будет вмешиваться в случае применения ядерного оружия против Украины.

"Если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Никто не спрашивает разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", — отметил Медведев.

Он выразил убеждение, что в случае применения тактического ядерного оружия "НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт".

"Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте", — заявил он.

Ранее Медведев пригрозил использованием "всех методов самозащиты" после "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

Что говорят у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский относится к угрозам Путина серьезно.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью... Он (Путин – ред.) хочет испугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Нам нужно продолжать давить на него и не разрешать, чтобы он продолжал", – заявил президент Украины в интервью CBS News.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для "Укринформа" заявил, что пока нельзя полностью исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, за которым уже прямо просматривается перспектива Третьей мировой войны.

В связи с этим Залужный настоятельно рекомендует мировым лидерам, и не только союзникам, препятствовать попыткам России использовать тактическое ядерное оружие.

"Любые попытки практических шагов по применению ТЯО должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира", – настаивает он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия "совершенно безответственными и недопустимыми".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также считает, что на угрозы Путина должны отреагировать другие ядерные государства.

"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН – большей насмешки над глобальными институтами и не представишь. Ядерные угрозы РФ – это проблема не Украины, а всего мира. Члены Ядерного клуба должны определить России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт", — подчеркнул он.

Запад внимательно наблюдает за ситуацией

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер прокомментировала вероятность применения Россией ядерного оружия и оценила реальность угроз Путина.

"Что касается доказательств [подготовки к применению ядерного оружия], то мы этого не видим на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на данном этапе", — сказала Жан-Пьер.

Она также напомнила, что и сам президент Байден, и советник по национальной безопасности Джейк Салливан отмечали, что ядерные угрозы Путина против Европы являются безответственными и опрометчивыми.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался более жестко. По его словам, Штаты "очень четко говорили с россиянами публично и приватно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии".

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что не стоит недооценивать угрозы применения ядерного оружия. По его словам, война достигла "опасного момента".

Актом отчаяния назвал заявления Путина канцлер Германии Олаф Шольц.

"Последнее решение российского правительства является актом отчаяния. Россия не может выиграть эту криминальную войну, а последними решениями Путин и Россия все только усугубляют. Он полностью недооценил ситуацию с самого начала, сопротивление украинцев и их готовность противостоять, а также единство и решительность друзей Украины", — заявил глава немецкого правительства.

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Перейдет ли Путин от угроз к действиям: мнения экспертов

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что США могут нанести превентивный удар по России из-за ядерного шантажа.

"Путин размахивает ядерным оружием, но США демонстрируют четкую уверенность, что ответ будет. Считается, что Джо Байден занял такую же позицию, как в свое время Кеннеди, когда был карибский кризис. Тогда было заявление, что если СССР применит ядерное оружие, то Америка ответит. Сейчас то же самое заявил Джо Байден администрации Путина. Речь идет о том, если будет попытка. Подчеркиваю, при попытке применения ядерного оружия США могут нанести превентивный удар по РФ. При этом не только обычным оружием, но и ядерным", — пояснил Жданов.

Военный эксперт напомнил, что для этого США подняли специальные самолеты, которые "охотятся" на ядерные ракеты.

Экс-глава МИД Павел Килмкин считает, что Путин вполне может применить ядерное оружие как "последний аргумент".

"Я серьезно отношусь к угрозам Путина, считаю применение маловероятным, но не считаю, что он его не применит. Я знаю, что наши союзники тоже внимательно на это смотрят и они прекрасно понимают, что в голове у Путина каша из великодержавия, реваншизма, истории, которую он сам придумал, понимание, что режим посыплется, если он будет действовать дальше", — сказал он.

Климкин надеется, что "окружение Путина понимает, что загнанный в угол он может применить что угодно, и им придется вместе с ним за это отвечать".

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Запад пригрозил Путину физическим уничтожением в случае использования ядерного оружия.

"Путину ответили, что из-за использования ядерного оружия Запад не капитулирует, а наоборот будет готов также использовать тактическое ядерное оружие и другие средства и нанесет сокрушительный удар по России и в том числе по Путину. Проще говоря, ему сказали, что его убьют – в том случае если он использует ядерное оружие. Лично его убьют. Поэтому эта карта уже бита", — сказал Пионтковский.

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