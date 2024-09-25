Ядерный шантаж России: власти и военные Украины отреагировали на очередные угрозы Путина

Ничего нового диктатор, собственно, не сказал.

Президент страны-агрессорки России Владимир Путин впервые публично провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Он заявил, что "в ядерную доктрину предложено внести ряд уточнений по определению условий применения ядерного оружия". Отчаянные попытки в очередной раз запугать мир вызвали волну обсуждений.

Как отреагировали на очередные ядерные угрозы Путина в Украине – читайте дальше.

Инструмент, который не сработает

В Офисе президента отреагировали на заявление Путина о внесении изменений в ядерную доктрину. По словам главы ОПУ, кроме этого шантажа у врага больше ничего нет.

"Кроме ядерного шантажа у РФ больше нет ничего, никаких других инструментов устрашения мира. Эти инструменты не сработают", — подчеркнул он.

Последний аргумент Путина

По словам советника ОПУ Михаила Подоляка в эфире телемарафона, ядерный шантаж Владимира Путина является репутационным дном. РФ попросту не понимает, как остановить развитие событий.

"Это очевидно, что Российская Федерация не понимает, как остановить то, что будет продолжаться в этой войне", — добавил советник главы ОП.

Речь идет, в частности, о Курской операции, дальнобойных ударах украинской продукцией по территории РФ. Все это оказывает существенное влияние на социальные настроения в России. Кроме этого, по мнению Подоляка, своим ядерным шантажом Путин пытается перехватить повестку дня Генассамблеи ООН, где Россию в рамках международного права фиксируется как агрессор. Кроме того, РФ использует ядерный шантаж, поскольку не работают традиционные пропаганда и больше, продолжается горячая фаза войны.

"Она не может противостоять Украине, достигая тех целей, о которых заявляла в начале. И, безусловно, Россия сегодня пытается использовать последний аргумент. Аргумент, скажем так, боевиков, это ядерное оружие", — подчеркнул Подоляк.

Россияне могут себе это позволить

В свою очередь майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сказал, что изменения в российской "ядерной доктрине" являются очередным шантажом. Его россияне могут позволить себе благодаря позиции Запада.

"Россия продолжает угрожать и считает, что имеет на это право именно из-за слабости наших союзников. Если бы они были более решительными, российские террористы боялись бы диктовать свои условия. Мероприятие позволяет им быть с каждым днем все наглее", — акцентировал он.

Майор ВСУ не считает, что враг действительно стремится в ближайшее время применить ядерное оружие против Украины.

"Эти заявления сделали перед встречей, где будут решать возможность использования дальнобойного оружия, чтобы повлиять на это решение не в нашу пользу", – отмечает заместитель командира 3-й ОШБР Максим Жорин.

Страшилка от страха

Как подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, ядерный шантаж Путина – это страх перед украинским оружием, которое лишает РФ стратегических складов вооружений, наносит ущерб возможностям кремлевского диктатора продолжать террор.

"Это страшилка от страха. Ничего больше", – отметил он.

Коваленко добавил, что этим событиям с обновлением ядерной доктрины и угрозами, по плану Путина, должны были предшествовать удачные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". "Вот только она не смогла взлететь", – с иронией резюмировал он.

Он добавляет, что у РФ и без ядерной компоненты достаточно вооружения, чтобы уничтожить нашу энергетику и инфраструктуру.

"Этим событиям с обновлением ядерной доктрины и угрозами, по плану Путина, должны были предшествовать удачные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". Вот только она не смогла взлететь", — заметил Коваленко.

Ранее говорилось, что диктатор Путин своими угрозами применить ядерное оружие "пускает пыль в глаза". Таковы его методы работы.

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