Ядерный сигнал Путину: США, вероятно, вернули оружие в Британию впервые за 16 лет

Военный самолет США / © Reuters

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США, вероятно, опрокинули ядерное оружие на авиабазу Лейкенгит в Великобритании впервые с 2008 года. Об этом свидетельствуют данные по открытым источникам и полетам американской авиации. В частности, 16 июля транспортник C-17 с транспондером вылетел из базы Киртланда в Нью-Мексико, где хранится ядерное оружие, и приземлился в Великобритании, не пролетая над третьими странами.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам экспертов, рейс совершали Главные ядерные транспортные силы ВВС США - именно они отвечают за перевозку ядерных боеприпасов. Аналитики предполагают, что на борт могли быть загружены новейшие термоядерные бомбы свободного падения B61-12. Таким образом, в Европе впервые со времен холодной войны может быть увеличено количество тактического ядерного оружия США.

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Пентагон и правительство Великобритании традиционно не комментируют размещение ядерного вооружения, однако финансовые документы оборонного бюджета США указывают на миллионные инвестиции в "гарантийные объекты" именно на базе "Лейкенгит". Этот термин обычно относится к системам безопасности ядерного оружия.

"Есть веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию", - заявил директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен. По его мнению, развертывание B61-12 на британской территории свидетельствует о полном присутствии этих боеприпасов в Европе – на семи базах в шести странах НАТО.

Бомбы B61-12 обладают регулируемой мощностью от 0,3 до 50 килотон и могут быть установлены на истребителях F-35A, которые Великобритания начала закупать в прошлом месяце. Новые самолеты, согласно обновленному документу Минобороны Великобритании, будут предназначены для выполнения ядерной миссии НАТО.

"Это решение впервые после холодной войны возвращает Королевским ВВС ядерную роль, которую они потеряли после снятия с вооружения собственного воздушного ядерного оружия", - говорится в официальном отчете.

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Сидхард Каушал из Королевского института оборонных исследований отмечает, что B61-12 придают США и союзникам большую гибкость: эти боеприпасы могут быть применены как против тактических военных целей, так и против стратегических объектов.

Уильям Альберке, эксперт Тихоокеанского форума, считает, что оставление транспондеров самолета включенными было умышленным сигналом для России — демонстрацией того, что Вашингтон не планирует сокращать ядерное присутствие в Европе.

"Это авансовый платеж, позволяющий НАТО усилить сдерживание", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка USS Newport News впервые остановилась в Исландии. Это часть плана США по усилению обороны в Арктике и сдерживанию России.

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