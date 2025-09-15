Ядерный статус КНДР: Северная Корея резко отвергла требования США и заявила о необратимости

Ким Чен Ин заявил о разработке новой ядерной политики / © Associated Press

Северная Корея решительно отвергла призыв Соединенных Штатов отказаться от ядерного оружия. Используя характерную для себя риторику, КНДР назвала свой статус ядерного государства необратимым, а любые требования к денуклеаризации — «провокационным вмешательством во внутренние дела».

Об этом говорится в заявлении постоянной миссии КНДР при ООН и международных организациях в Вене, цитирует центральное государственное информационное агентство KCNA, являющееся главным рупором северокорейского режима

В своем заявлении северокорейские власти заявили, что статус КНДР как ядерного государства «стал необратимым», осудив «анахронические» требования США к денуклеаризации.

Пхеньян традиционно позиционирует свою ядерную программу как «неизбежный выбор» для защиты суверенитета от «продолжающейся ядерной угрозы со стороны США» и обеспечения баланса сил в регионе.

В то же время КНДР полностью отвергает легитимность любого международного контроля, заявляя, что МАГАТЭ, с которым у Пхеньяна нет официальных отношений более 30 лет, «не имеет никакого законного права» вмешиваться во внутренние дела страны.

Заявление завершается декларативным обещанием «честно выполнять свои обязательства как ответственного ядерного государства», что резко контрастирует с последовательным нарушением Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН.

Напомним, накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую ядерную политику.

В июле сестра лидера Северной Кореи и заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ТПК Ким Йо Чжон открыто высмеяла попытки Дональда Трампа лишить КНДР ядерного оружия.