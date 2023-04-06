Ядерный удар по соседним странам: в Беларуси высказались о такой вероятности

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович считает, что до применения ядерного оружия, которое им планирует передать Россия, не дойдет.

Об этом он заявил в Москве, передает провластное государственное агентство Беларуси БЕЛТА.

"Неважно, в каком количестве. Главное – в каком качестве и как правильно их применять. А применять мы знаем как. И нужно ли их применять... Думаю, что не дойдет до применения. Все-таки боеголовки и другие боеприпасы тактической или стратегическое ядерное оружие в первую очередь предназначается для предупреждения, обеспечения безопасности как России, так и Беларуси", — сказал Вольфович.

Сроки поставок российских ядерных боеприпасов в Беларусь принимают Лукашенко и Путин.

"Когда примут решение наши руководители – верховный главнокомандующий Российской Федерации и золовнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси. Решение по ним", - заметил он.

Ядерное оружие в Беларуси

4 апреля Россия в Беларусь завезла комплексы, которые могут наносить ядерные удары. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, белорусским военным передан ракетный комплекс "Искандер-М". Они приступили к учениям на них.

Аналитики ISW считают, что Кремль продолжает ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Западу Украине перед контрнаступлением. Россия может оказывать давление на Беларусь, чтобы она пошла на дополнительные интеграционные уступки под названием защиты Союзного государства от заявленных западных военных и/или террористических угроз, предполагают в ISW.

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