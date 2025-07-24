Спутники

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Россия может перейти к новому этапу гибридной войны — теперь в космосе. Кремль рассматривает сценарий «ядерного саботажа», который может вывести из строя ключевые спутники США, Европы и SpaceX, обеспечивающие связь, в том числе и для Украины.

Об этом пишет Forbes.

Речь идет о запуске ядерного взрыва вблизи радиационного пояса Ван Аллена.

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«Это как Перл-Харбор — только на орбите. Один взрыв и правила игры изменены навсегда», — говорит эксперт из космического оружия Елена Гроссфельд из Королевского колледжа Лондона.

Особенно уязвимыми остаются спутники Starlink от компании Илона Маска, которые играют ключевую роль в обеспечении связи в Украине. Россия уже не раз атаковала терминалы Starlink на земле и угрожала сбивать сами спутники.

«Ядерное оружие — это вершина арсенала. И Путин ее рассматривает», — подчеркивает Гроссфельд. В то же время, НАТО официально признает, что Россия усиливает диверсионную деятельность не только в Европе, но и в космическом пространстве.

Несмотря на все предупреждения, Альянс и США пока не предприняли решительных ответных шагов. Это, по мнению аналитиков, лишь подталкивает Кремль к еще более опасным шагам.

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«Москва мечтает о возобновлении статуса сверхдержавы. И космос — это ее шанс», — заключает эксперт.

Напомним, во время совещания с руководителями оборонной промышленности 11 июня кремлевский лидер Владимир Путин акцентировал внимание на критическом значении развития ядерной триады в рамках новой программы вооружений России. Речь идет о трех составляющих стратегических ядерных сил — наземных, морских и воздушных платформах — которые, по словам Путина, остаются основным гарантом суверенитета РФ и одним из инструментов влияния на глобальный баланс сил.

Выступление Путина транслировали ведущие государственные телеканалы, и в нем прозвучал тезис о стратегической важности ядерного сдерживания Кремля. В частности, президент заявил, что система межконтинентальных баллистических ракет, подводных ракетоносцев и стратегической авиации является «основой безопасности» России в мире, который находится в условиях усиленной конкуренции между ядерными державами.

Путин также подчеркнул, что 95% российского ядерного арсенала уже модернизированы, назвав этот показатель «самым высоким среди ядерных государств». Его заявление прозвучало на фоне обострения геополитической ситуации и усилий Москвы по наращиванию военно-стратегического потенциала.

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