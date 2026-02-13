"Ядерный зонтик" для Европы: Мерц провел переговоры с Макроном

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц / © Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по совместному ядерному зонтику. Он заявил, что это вызвано обеспокоенностью Европы тем, что давние обязательства США в сфере безопасности оказались под угрозой при администрации Дональда Трампа.

Заявление главы немецкого правительства на Мюнхенской конференции по безопасности цитирует France24.

Мерц подчеркнул, что переговоры по совместному ядерному сдерживанию не означают, что Европа больше не полагается на защиту НАТО, а показывают то, как она стремится укрепить собственную оборону.

Издание напомнило, что ранее канцлер ФРГ заявлял, что открыт к расширению Францией своего ядерного потенциала сдерживания в Европе.

Германия, которая не может иметь собственное ядерное оружие из-за договорных обязательств, традиционно полагалась на «ядерный зонтик» США из-за своего участия в НАТО.

Мерц предупредил, что в эпоху политики великих держав свободы, которые долго считались само собой разумеющимися, все больше «оказываются под угрозой».

«Это потребует от нас готовности к изменениям, к потрясениям — и, да, даже к жертвам», — подчеркнул немецкий канцлер.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Европа впервые со времен Холодной войны серьезно обсуждает создание собственного потенциала ядерного сдерживания.