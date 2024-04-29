"Ядовитый месседж": Фицо высказался о сборе боеприпасов для Украины и оскорбил словаков

По словам премьера, собранные деньги ничего не изменят в военной ситуации.

Словацкий премьер Роберт Фицо отметил, что граждане его страны, по всей вероятности, не будут столько вкладывать в сбор для лечения людей от рака, как на боеприпасы для Украины. По словам премьера, собранные деньги ничего не изменят в военной ситуации.

Об этом сообщает Denik N.

В частности, Фицо употребил фразу prd do Stromovky ("пердение в Стромовке", "капля в море" – укр.) во время заявления о собранных словаками средствах.

Фицо признал, что люди могут делать со своими деньгами все, что захотят, но добавил, что Соединенные Штаты одобрили 60 млрд долларов помощи Украине, Евросоюз также одобрил десятки миллиардов евро.

"В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно, часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть", – заявил он.

Также Фицо посоветовал своим согражданам собирать средства для онкобольных, а не на пули и бомбы.

За сбором боеприпасов для Украины Фицо видит лишь огромные усилия, чтобы сделать "некоторый противовес правительству", ведь правительство Словакии отказывается поставлять Украине оружие.

"Но мы действительно помогаем Украине", – сказал Фицо.

Он напомнил о нескольких договоренностях в экономической и гуманитарной областях между Словакией и Украиной.

"Премьер-министр Фицо оскорбил всех сторонников инициативы, прежде всего 99-летнего Отто Симко", – ответила инициатива на сравнение сбора с "пердением".

Также в Словакии добавили, что воспринимают это как "ядовитый месседж чешской стороне", что тем хуже, поскольку премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр обороны Яна Чернохова выразили решительную и четкую поддержку инициативы.

"Нашей основной целью было символическое присоединение Словакии к чешской инициативе, которая и была достигнута. Мы показали, что Словакия не является ни трусливой, ни неблагодарной, и если не правительство, то гражданское общество может дать понять, что оно знает, где находится север", – добавила инициатива.

По состоянию на вечер 29 апреля словаки почти достигли 4 млн. Не хватило всего 500 евро.

Напомним, несколько союзников по НАТО сделали заявления о поставках в Украину большего количества средств ПВО и другого военного оборудования.

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