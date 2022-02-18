Ягода едва помещается в ладонь: клубника из Израиля попала в Книгу рекордов Гиннеса

Предыдущий рекорд принадлежал Японии – там клубника весила 250 граммов.
Самая тяжелая в мире клубника: израильская ягода попала в Книгу рекордов Гиннеса. Весит она 290 граммов и едва помещается в ладонь.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 18 февраля.
Отмечается, что клубнику-рекордсменку вырастила семья фермеров, у которой есть собственная плантация. Размер ягоды настолько ошеломили хозяев, что те заподозрили: в их руках – самая тяжелая клубника мира.
Так, братья Ариэль нашли в Сети предыдущий рекорд и решили заявить о себе, разместив заявку на официальном сайте. Их догадку подтвердили представители Книги рекордов — поэтому ягода завоевала законное первенство.
Читайте также:
- Во Львове врач-силач зубами протянул машину скорой с 10 детьми в салоне: фото
- 11-летняя украинка попала в Книгу рекордов Гиннеса: что она сделала
- Самый сильный на планете: 97-летний украинский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса