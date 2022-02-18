Ягода едва помещается в ладонь: клубника из Израиля попала в Книгу рекордов Гиннеса

Ягода едва помещается в ладонь: клубника из Израиля попала в Книгу рекордов Гиннеса

Предыдущий рекорд принадлежал Японии – там клубника весила 250 граммов.

Самая тяжелая в мире клубника: израильская ягода попала в Книгу рекордов Гиннеса. Весит она 290 граммов и едва помещается в ладонь.

Также читайте Картошку-рекордсменку вырастила пара из Новой Зеландии

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 18 февраля.

Отмечается, что клубнику-рекордсменку вырастила семья фермеров, у которой есть собственная плантация. Размер ягоды настолько ошеломили хозяев, что те заподозрили: в их руках – самая тяжелая клубника мира.

Так, братья Ариэль нашли в Сети предыдущий рекорд и решили заявить о себе, разместив заявку на официальном сайте. Их догадку подтвердили представители Книги рекордов — поэтому ягода завоевала законное первенство.

Читайте также: