Яхта Путина вышла в море под прикрытием эсминца: за ней следят военные Дании

Яхта Graceful (иллюстративная фотография) / © Фото из открытых источников

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Связь с Владимиром Путиным Суперяхта Graceful вновь появилась в Балтийском море после почти четырех лет в Калининграде.

Об этом пишет издание Il Messaggero.

Роскошное судно длиной более 80 метров и стоимостью более 100 млн долларов стояло в Калининградском порту с 2022 года. Туда яхту перегнали из Гамбурга еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Теперь Graceful снова заметили на морских картах в Балтийском море. Она двигается не одна: рядом с ней находятся российский эсминец Североморск и судно обеспечения Воевода.

За российским конвоем также следят военно-морские силы Дании. Датский патрульный катер P521 Freja отслеживает движение российских судов.

Конвой с яхтой Graceful зафиксировал эксперт по судоходству Франк Беллинг. На фото, сделанном на закате, видны три судна, которые двигаются по Балтийскому морю вблизи Дании в направлении Большого Бельта.

Позже маршрут подтвердили по данным Marine Traffic. По этим данным, суперяхта прошла через датские воды, пересекла Большой Бельт, а затем двигалась мимо Анхольта и Скагена.

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Этот рейс обратил внимание еще и на то, что передатчик AIS на борту Graceful был выключен с 30 августа 2022 года. После этого судно долгое время фактически оставалось вне открытого радарного наблюдения.

В командовании обороны Дании заявили, что их силы регулярно мониторят суда, в том числе корабли иностранных государств, проходящие через датские проливы и воды.

Что известно о яхте

В 2022-м году соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального сообщали, что яхту Graceful срочно вывели из порта Гамбурга в Калининград незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то время судно находилось на ремонте на верфи Blohm+Voss в Гамбурге. По плану яхта должна оставаться там еще около года, однако в январе 2022 года ее начали готовить к быстрому опрокидыванию в Россию.

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По данным расследователей, яхту отбуксировали в Калининград вместе с экипажем и максимально возможным количеством оборудования, материалов, шпатлевки и краски.

В расследовании также говорилось, что Путин мог заранее понимать риск санкций и замораживание активов после начала войны. Поэтому, по версии расследователей, Graceful поспешно вывели из Германии.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло яхту Graceful в список объектов, связанных с Владимиром Путиным.

На борту судна, в частности, есть 15-метровый крытый бассейн, который можно трансформировать в танцплощадку. По данным расследователей, расходы на реконструкцию и обслуживание яхты только в 2022 году составили около 32 млн долларов.

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