Яхта Цукерберга не пришла на помощь лодке на Аляске: как это объяснили

Цукерберг / © Associated Press

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Команда роскошной яхты миллиардера ответила на обвинения после того, как судно на Аляске застряло без топлива, а помощь ему оказал более отдаленный круизный лайнер.

Об этом сообщает Unilad.

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Инцидент произошел 3 августа. Небольшая лодка села на мель после того, как у нее закончилось топливо. Судно находилось между Джуно и Питерсбургом и в 21:30 обратилось к береговой охране.

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«Примерно в 21:56 Береговая охрана определила, что они не терпят бедствие, и от их имени выдала запрос на морскую помощь», — объяснила специалист по связям с общественностью Береговой охраны Шеннон Шепард.

Яхта Марка Цукерберга стоимостью 300 миллионов долларов, которую он купил в 2024 году, была как раз неподалеку. Однако ее экипаж никак не отреагировал на призыв о помощи. При этом туда приплыл круизный лайнер компании UnCruise Adventures, хотя он был гораздо дальше. Судя по трекерам, лайнеру даже пришлось обходить яхту Цукерберга, чтобы спасти лодку и отбуксировать ее в залив.

«Честно говоря, будь я Марком Цукербергом, я был бы в абсолютном восторге от возможности сделать что-то полезное для кого-то, кто в этом нуждается, и, возможно, извлечь из этого хороший пиар», — отметил пассажир круизного лайнера Майкл Лав.

Представитель миллиардера, чье состояние превышает 200 миллиардов долларов, отверг обвинения в том, что экипаж яхты проигнорировал призыв о помощи намеренно. В заявлении объяснили, что ни Марка Цукерберга, ни его родных на корабле не было.

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Там отметили, что лодка не была в критической ситуации, а команда яхты просто слушала другой радиоканал и заметила обращение береговой охраны слишком поздно, когда помощь уже прибыла. В заключение представители бизнесмена выразили радость, что никто не пострадал.

Владелец компании UnCruise Дэн Бланшар отметил, что поначалу не знал об этом случае, поскольку подобная помощь на воде является очень распространенным делом. За две недели до этого инцидента судно National Geographic Quest уже помогало другой семье, чей парусник затонул из-за столкновения с китом.

Напомним, немецкая верфь TKMS тайно передала ВМС Израилю уникальную подлодку INS Drakon с вероятными пусковыми установками для ракет большой дальности, которую строили 14 лет и за которой активно шпионила российская разведка.

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