Яхта (иллюстративная фотография) / © Getty Images

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Роскошную яхту Bandido 90, которую связывали годами с семьей экспрезидента Украины Виктора Януковича, продали в Испании за 3,3 млн евро. Соглашение заключили только через три недели, однако имя нового владельца судна не разглашается.

Об этом сообщает канал MASH.

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© Mash

У 27-метровой моторной яхты длинная история, связанная с украинским экс-президентом и его старшим сыном Александром Януковичем. В свое время за судном следили иностранные журналисты, а после событий Евромайдана 2014 даже распространялись слухи, что именно на нем Янукович мог покинуть Украину. Впрочем, подтверждений этой версии нет.

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Как яхта оказалась у семьи Януковича

Bandido 90 был построен в 2007 году. По сообщениям, тогда ее приобрел на аукционе старший сын экс-президента Александр Янукович за 5,9 млн евро.

Он увлекался яхтингом и раньше владел парусной яхтой «Ирида», построенной на Николаевской верфе, и моторным судном «Центурион».

© Mash

© Mash

Еще в 2006 году в Балаклаве семья Януковичей создала частный яхт-клуб. Связанные с Александром компании получили в аренду на 25 лет участок набережной и выкупили исторические постройки.

Реставрацию комплекса завершили в ноябре 2010 года. В том же году Bandido 90 впервые пришвартовалась в балаклавской марине.

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В последующие годы яхта преимущественно находилась в Балаклаве. В 2012-м она прошла ремонт в Николаеве, после чего вернулась в Севастополь. Судно также замечали в Ялте, где его швартовали у маяка, подальше от посторонних глаз.

Местные жители в шутку называли яхту «Бандито», связывая ее название с репутацией Виктора Януковича.

Куда исчезла яхта после Евромайдана

После 2014 года закрытый VIP-комплекс в Балаклаве фактически прекратил работу, а Bandido 90 покинула акваторию Крыма и отправилась в Средиземное море.

В то же время Александр Янукович после закрытия яхт-клуба отрицал, что судно принадлежит его семье.

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Некоторое время яхту сдавали в аренду в турецком Фетхие. Затем она прошла модернизацию и перепланировку, после чего оказалась на юге Испании под португальским флагом.

В настоящее время Bandido 90 имеет длину 27,90 метра. На борту обустроен гостевой салон, бар и джакузи.

Кто приобрел яхту за 3,3 млн евро

Продажа судна организовала частная польская компания Sunseeker Poland при посредничестве международного яхтенного брокера Drettmann Yachts. Соглашение удалось заключить всего через три недели.

Известно, что Drettmann Yachts ранее работала и с российскими клиентами: с 2018 по 2020 год покупатели из России приобрели через компанию четыре яхты.

Кто стал новым владельцем Bandido 90, пока неизвестно. Также не разглашается, кто именно выступил продавцом судна.

Где сейчас Янукович и что известно о его состоянии

Ранее журналисты «Телевидения Торонто» выяснили, что беглый экспрезидент Виктор Янукович, предположительно, живет в российском Сочи под чужим именем. По данным расследователей, он пользуется документами по имени Олега Николаевича Леонова.

Журналисты также обнаружили элитное имение в Сочи, которое назвали новым «Межгорьем» Януковича. По их информации, территорию круглосуточно охраняют сотрудники Федеральной службы охраны РФ.

Кроме того, расследователи сообщили, что семья Януковича за годы его пребывания в России обзавелась роскошной недвижимостью и сотнями гектаров земли. Активы в Сочи, Москве и Подмосковье оформлены на его близкое окружение, в частности гражданскую жену Любовь Полежай, падчерицу Марию Садыкову, сына Александра и невестку.

Напомним, в сентябре 2025 года российские пропагандистские медиа обнародовали видеообращение Януковича, после бегства из Украины крайне редко появлявшегося на публике.

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