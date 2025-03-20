"Яичный кризис" в США: в Белом доме обвинили Байдена в уничтожении 8 млн кур

В феврале 2025 года розничные цены на яйца в США достигли нового рекорда – $5,90 за дюжину, что эквивалентно примерно 20 гривнам за одно яйцо.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Джо Байдена якобы уничтожила почти 8 миллионов кур накануне инаугурации Дональда Трампа, что привело к дефициту яиц и росту их стоимости в США.

Об этом она сообщила в соцсети Х, обвинив предыдущую власть в создании так называемого "яичного кризиса".

"Это кризис Байдена, но президент Трамп и Брук Роллинз (министр сельского хозяйства США) работают над его решением", — написала Ливитт.

Напомним, что в феврале 2025 года розничные цены на яйца в США достигли нового рекорда – $5,90 за дюжину, что эквивалентно примерно 20 гривнам за одно яйцо.

Также мы сообщали, что проблемы на польском рынке могут повлечь за собой краткосрочный рост цен на яйца в Украине, однако существенного подорожания не прогнозируется.