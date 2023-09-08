Якобы боялся реакции родителей: в немецкой прокуратуре опровергли нападение русскоговорящего на украинского ребенка

Немецкая прокуратура установила, что он ранился во время игры самостоятельно, а вот спор с русскоговорящим мужчиной возник позже, — пишет Deutsche Welle.

Со ссылкой на прокуратуру города Гёттинген агентство dpa информирует, что версия о том, что русскоязычный мужчина совершил нападение на 10-летнего ребенка и бросил его с моста в канал, не подтвердилась. По версии следствия мальчик получил ранение обломком разбитого стекла или другим острым предметом во время игры на канале. А спор с русскоговорящим мужчиной возник позже.

Прокуратура утверждает, что мальчик играл с другими детьми в самом канале, в шутку они выкрикивали брань. К ним подошел мужчина, обратившийся к детям на русском языке, который они поняли. Дети якобы разозлили мужчину, и между ними возникла ссора. Когда 10-летний мальчик стал выбираться из канала и полез на стальные опоры, мужчина якобы потащил его за футболку. По впечатлению мальчика, его толкнули в воду. Полиция предполагает, что ребенок потерял равновесие, однако хоть и оказался в воде, глубина которой составляла около 20 сантиметров, но не упала.

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Прокуратура считает, что мужчина бросал бутылку в сторону мальчика. А вот сыграл ли роль в споре языковой конфликт, подробнее не проверялось.

В то же время, первоочередная версия событий базировалась на данных свидетелей, а также следах крови на стальных балках моста, а также данных больницы. Впоследствии, однако, выяснилось, что первые показания мальчика были ложными, отмечает агентство. Ребенок будто боялся реакции родителей на загрязненные вещи и ранения ноги во время игры.

Производство, скорее всего, будет закрыто, сообщили в прокуратуре. Установлено ли личность мужчины, который конфликтовал с детьми, не указано.

Напомним, в немецком городе Айнбек разыскивает набросившегося на мальчика разговаривающего на украинском языке мужчину. Мужчина требовал от ребенка перейти на русский и говорил, что войну начала Украина. Ненормальный опрокинул мальчика через ограждение моста и швырнул в него стеклянной бутылкой, в результате чего ребенок получил травмы головы и ноги.

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