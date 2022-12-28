Якутский мастер слепил уже традиционный для России символ года: "Вроде и шевелит лапками, но по сути — г*вно" (фото, видео)

Соцсети с небывалым "восторгом" отреагировали на новое произведение скульптора из Якутии, который создает символы года из коровьего дерьма.

Известный на территории России скульптор из Якутии Михаил Боппосов вылепил из коровьего дерьма новый "шедевр" — символ 2023 года. В этот раз скульптура гигантского зайца (кролика) не только отличается специфическим ароматом, но и умеет двигать кавычками – бьет в барабан.

Российские пропагандисты с нетерпением ожидали, когда мастер завершит свою работу и в среду, 28 декабря, сообщили о завершающем "аккорде".

Михаил Боппосов успел как раз к открытию школьной елки в якутском селе Уолба. К радости, так сказать, детям.

В комментариях пропагандистам скульптор сетовал, что материала для нового произведения в этом году было меньше, потому что он перестал держать скот. Но, к счастью, мастеру помогли братья.

Уложиться в сроки тоже было непросто, потому что декабрь этого года оказался теплым. А чтобы коровий навоз хорошо держался вместе, нужен мороз. Правда, фигура зайца, кроме ушей и двух лап, не имеет особых изяществ, создана по принципу снеговика и фактически является двумя кучами — большей (туловище) и меньшей (голова).

Особенностью скульптуры в этом году является то, что в руки зайца воткнуты палочки. Посредством простого механизма они двигаются и бьют в барабан.

В общем, это уже 12-й шедевр, созданный мастером-якутом, таким образом он вылепил все фигуры из цикла Восточного календаря. Какие скульптуры он будет лепить в дальнейшем, неизвестно.

Между тем, в соцсетях бурно реагируют на появление нового символа года.

Якутский скульптор Михаил Боппосов сделал из навоза символ нового года в РФ.



Это намек россиянам.

В следующем году будете переходить на все отечественное.

Оно будет как этот кролик – вроде и шевелит лапками, но по сути то говно pic.twitter.com/QXWbOYluBO — EON (@eon_od) December 28, 2022

Все правильно. Каким будет год, такое и изделие. Зайца г*вняного. А если поддерживаешь войну, значит и ты сделан из того же материала, что и кролик”, “Это намек русским. В следующем году будете переходить на все отечественное. Оно будет как этот кролик — вроде и шевелит лапками, но по сути — г*вно”, "Дайте уже "художнику" нормальный материал. Иначе это никогда не кончится”, — пишут в соцсетях.

Символ наступающего года России — зайчик с навозом.



Житель села Уолба Таттинского района Якутии Михаил Боппосов в очередной раз слепил символ наступающего года из навоза.



-Дайте уже "художнику" нормальный материал. Иначе это никогда не кончится. pic.twitter.com/NYkDbsfFKV — Леся Украинка (@OlgaNik89943602) December 28, 2022

"Русское искусство берет новые высоты! Завидуй, Европа и Америка! Чествуем новогодние традиции", "На этот раз традиционная фигура из навоза не столь масштабна, но выражение лица зайца много говорит о том, как скульптор пережил этот год", "Чего-чего, а г*вна у них навалом — и в душах, и в мозгах, и в жизни", — отмечают в комментариях.

И по традиции уходящего года Якутия, где слепили из говна очередную поделку в виде двухметрового кролика играющего на барабане из говна



Все верно. Какой будет год, такова и поделка. Говняного зайца. А если поддерживаешь войну, значит и ты сделан из того же материала, что и кролик pic.twitter.com/3Gbg — злой ☮️ (@abtohton) December 28, 2022

Напомним, российский город Чита в Сибири отмечает Рождество и Новый год с ледяными статуями, на которых изображены солдаты с автоматами Калашникова в руках. Местные власти решили, что эти ледовые скульптуры станут уместным украшением праздничного сезона для поддержки "патриотических чувств". Но подобная идея понравилась не всем.

Читайте также: