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"Ялтинская резня": реакция Сети на покушение на Царева

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
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"Ялтинская резня": реакция Сети на покушение на Царева

Олег Царев и Иосиф Кобзон/X (Twitter)

Родные Царева подтвердили, что в ночь на 27 октября на него было совершено покушение.

На подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины Олега Царева в Ялте в оккупированном Крыму покушались на убийство. Его пытались застрелить. В настоящее время Царев в реанимации в тяжелом состоянии, сообщают в соцсетях.

Пользователи не заставили себя ждать с реакциями.

Так, военнослужащий ВСУ написал: "Я так понимаю, что Царев — это один из горокраксов Путина".

Еще один юзер прокомментировал: "Олег Царев погиб на дуэли из-за даты начала Второй мировой войны".

Также говорят и о встрече Царева с Кобзоном и публикуют их общее фото: “Пишут, что Олежка Царев купил билет на концерт Кобзона. Посетит концерт или нет?

Знаменитую фразу о "волынской резне" тоже не оставили без внимания: "Так "валинская резня" или уже московская?".

Украинцы проводят параллели с еще одним предателем – Ильей Кивой: “Что Царев все? Говорят, в Ялте нашли не совсем живого, Кива готовься”.

Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram написал : Да, передают, что жена Царева говорит, что все: нет больше мальчика в трусиках. Но это пока недостоверная информация.

Скриншот: Telegram / ©
Скриншот: Telegram

"За минуту до расстрела" — так один из пользователей подписал видео, на котором тогда еще народный депутат от Партии регионов Олег Царев не смог посетить ресторан "Криевка", потому что не сказал пароль "Слава Украине!".

На входе в ресторан мужчина с автоматом спросил у политика пароль. На что депутат ответил: "НКВД, пропустите". Таких мы не пропускаем. Вы кто, москаль?”, – спросил охранник.

"Я — россиянин", — заявил Царев, но девиза так и не сказал. После этого ему пришлось уйти.

Напомним, подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Олег Царев, открыто поддержавший российское вторжение, признал, что план по захвату Украины провалился.

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Дата публикации
Просмотры
2277
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