"Ялтинская резня": реакция Сети на покушение на Царева

Родные Царева подтвердили, что в ночь на 27 октября на него было совершено покушение.

На подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины Олега Царева в Ялте в оккупированном Крыму покушались на убийство. Его пытались застрелить. В настоящее время Царев в реанимации в тяжелом состоянии, сообщают в соцсетях.

Пользователи не заставили себя ждать с реакциями.

Так, военнослужащий ВСУ написал: "Я так понимаю, что Царев — это один из горокраксов Путина".

Я так понимаю, что Царев – это один из горокраксов Путина. — ✙Лесной Мовик (@ValeriyNev) October 27, 2023

Еще один юзер прокомментировал: "Олег Царев погиб на дуэли из-за даты начала Второй мировой войны".

‼️Олег Царев погиб на дуэли из-за даты начала Второй мировой войны — Info (@Info53917080) October 27, 2023

Также говорят и о встрече Царева с Кобзоном и публикуют их общее фото: “Пишут, что Олежка Царев купил билет на концерт Кобзона. Посетит концерт или нет?

Пишут, что олежка царей купила билет на концерт Кобзона.

Посетит концерт или нет? — Граф Monte-Cristo (@Slupskyi_Dmitro) October 27, 2023

Знаменитую фразу о "волынской резне" тоже не оставили без внимания: "Так "валинская резня" или уже московская?".

Так «валинская резня» или уже московская? #царев — Roman Andriiv (@roman_andriiv) Октябрь 27, 2023

Украинцы проводят параллели с еще одним предателем – Ильей Кивой: “Что Царев все? Говорят, в Ялте нашли не совсем живого, Кива готовься”.

Что царев все? Говорят в Ялте нашли не совсем живого, кива готовься. pic.twitter.com/FmE29XIoTK — old Master (@barabaca_dog) Октябрь 27, 2023

Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram написал : Да, передают, что жена Царева говорит, что все: нет больше мальчика в трусиках. Но это пока недостоверная информация.

Скриншот: Telegram

"За минуту до расстрела" — так один из пользователей подписал видео, на котором тогда еще народный депутат от Партии регионов Олег Царев не смог посетить ресторан "Криевка", потому что не сказал пароль "Слава Украине!".

На входе в ресторан мужчина с автоматом спросил у политика пароль. На что депутат ответил: "НКВД, пропустите". Таких мы не пропускаем. Вы кто, москаль?”, – спросил охранник.

"Я — россиянин", — заявил Царев, но девиза так и не сказал. После этого ему пришлось уйти.

Царев – за минуту до расстрела pic.twitter.com/0wMQdeORpy — Tekcac (@Tekcac) October 27, 2023

Напомним, подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Олег Царев, открыто поддержавший российское вторжение, признал, что план по захвату Украины провалился.

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