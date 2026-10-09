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"Яндекс" массово выходит из строя, а в России — новые прилеты: взрывы накрывают страну (видео)
В России сообщают о серии атак беспилотников по промышленным объектам. Под ударом могли оказаться дата-центр Яндекса и НПЗ.
В России заявили о масштабной атаке беспилотников в ночь на 9 октября. На фоне сообщений о взрывах в разных регионах страны, российские медиа пишут о перебоях в работе сервисов «Яндекса». Также местные жители сообщили об атаке на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и Exilenova+.
В Калуге сообщили о повреждении дата-центра «Яндекса»
По сообщениям российских медиа, после атаки беспилотников в Калуге могла пострадать часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса».
По предварительным данным, несколько модулей дата-центра полностью вышли из строя. Масштаб возможных повреждений и их влияние на работу сервисов компании уточняются.
В Республике Коми сообщили об атаке на Ухтинский НПЗ
В ночь на 9 октября из города Ухта в Республике Коми начали поступать сообщения о взрывах. Местные жители заявили о возможной атаке на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру «ЛУКОЙЛа».
Информация о последствиях вероятной атаки, в том числе возможном пожаре и повреждении производственных объектов, в настоящее время уточняется.
Что производит Ухтинский нефтеперерабатывающий завод
Ухтинский НПЗ — одно из ключевых промышленных предприятий Республики Коми. Завод входит в структуру нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» и, по имеющимся данным, способен перерабатывать около 4,2 млн. тонн нефти в год.
Основная продукция предприятия:
автомобильный бензин;
дизельное топливо;
мазут;
вакуумный газойль;
прочие нефтепродукты.
Напомним, в ночь на 8 октября в городе Сасово Рязанской области РФ раздались взрывы на территории промышленного комплекса, где расположены завод «Саста» и дата-центр «Яндекса». После атаки часть инфраструктуры дата-центра получила повреждения, а в работе отдельных сервисов компании возникли перебои.
Также в ночь на 9 октября в Тверской области РФ сообщали о взрывах на территории Редкинского опытного завода. Предприятие производит химические компоненты, которые могут использоваться в производстве горючего для российских крылатых ракет.