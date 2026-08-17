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"Яндекс" заменил военный объект РФ на лес: что пытались скрыть под Санкт-Петербургом
«Яндекс Карты» скрыли военный объект России возле Кронштадта.
Российские карты необычно утаили военный объект под Санкт-Петербургом, хотя на западных сервисах его прекрасно видно.
Об этом сообщает финское издание Yle.
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Журналисты заметили, что на спутниковых снимках «Яндекс Карт» участок на острове Котлин возле Кронштадта замаскировали с помощью программного редактирования.
Вместо обычного размытия сервис наложил поверх военного объекта изображение леса. В то же время на спутниковых картах Google, Apple и Microsoft эта территория отображается без изменений, и ракетная батарея там присутствует.
На скрытом участке ранее размещались противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», а также радары и системы радиоэлектронной разведки. На новых западных снимках технику уже не фиксируют, однако ее могли переместить, спрятать в помещениях или отправить на учебу. Также в этом районе работал батальон радиоэлектронной борьбы.
Эксперт из финских военных учебных заведений и бывший сотрудник разведки Марко Эклунд отмечает, что такая маскировка малоэффективна, поскольку украинская и западная разведки пользуются собственными спутниками. По его мнению, редактирование связано с внутренними российскими запретами на публикацию военных объектов.
Эксперт подчеркнул, что работу проделали небрежно, ведь повторяющиеся узоры деревьев и стыки между фрагментами выдают вмешательство. В то же время для обычного пользователя наложение природного ландшафта является более хитрым ходом за обычное размытие, поскольку оно не создает заметного пятна.
Сокрытие объектов на «Яндексе» происходило и раньше. В частности, размытием маскировали территорию вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае, а в 2024 году решением суда сервис обязали размыть снимки Рязанского НПЗ после атаки украинских дронов. В общей сложности исследование скандинавских специалистов выявило 119 скрытых или недоступных объектов на западе России.
Кронштадт является важной военно-морской базой РФ, которая с начала июня подвергается атакам украинских беспилотников. Во время одного из них на местном судостроительном заводе был поражен российский ракетный корвет. Компания «Яндекс» на запрос издания Yle о причинах редактирования снимков не ответила.
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