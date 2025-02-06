Январь-2025 стал самым теплым за всю историю наблюдений: климатологи сказали, каким будет год

Аномальная температура держится, несмотря на ожидания климатологов по поводу ее уменьшения.

Рекордно теплый январь 2025 стал причиной беспокойства климатологов. Со ссылкой на мониторинг специалисты по климату показали серию беспрецедентных максимумов температуры и заявили, что глобальная средняя температура воздуха в январе стала самой высокой за всю историю наблюдений.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на наблюдение Службы по изменению климата Коперника (C3S) Европейского союза.

"Январь 2025 стал месяцем-рекордсменом из тепла", — сказала стратегическая руководительница отдела климата в Европейском центре Саманта Байджесс.

За последние 19 месяцев это 18-й месяц, когда глобальная средняя температура превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C.

По условиям Парижского климатического соглашения, страны-участники обязались предотвратить повышение глобальной годовой температуры на 1,5°C. В прошлом году показатели достигли этого уровня, но не превысили его.

Климатологи ожидали, что температурные аномалии утихнут после того, как на убыль пойдет регулярное явление Эль-Ниньо. Вместо этого должна была начаться фаза охлаждения под названием Ла-Нинья.

Факторы, вызывающие аномально теплую погоду зимой

Климатологи не видят эффекта охлаждения или, по крайней мере, временной приостановки высокой глобальной температуры. В то же время они ожидают, что влияние явления Ла-Нинья (океаническое и атмосферное явление, которое является более холодным аналогом Эль-Ниньо – экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления, продолжающиеся около шести месяцев – ред.), будет слабым, а температуры в экваториальных частях Тихого океана свидетельствуют о охлаждении.

Также они заметили, что в январе 2025 года минимальный уровень достиг морской лед в Арктике. Очень высоки были температуры поверхности моря во многих бассейнах. По данным ученых, январские показатели были вторыми наибольшими за всю историю наблюдений.

2025 год станет третьим самым жарким годом подряд.

Ученые прогнозируют, что в 2025 году температура воздуха останется столь же высокой. И это, как они говорят, немного сбивает с толку".

Ученые единодушны в том, что длительное глобальное потепление влечет за собой сжигание ископаемого топлива и изменчивость климата.

Глобальное потепление: что его влечет за собой

Одна из гипотез ученых относительно процесса глобального потепления состоит в том, что переход к экологически чистому ископаемому топливу ускорил потепление из-за уменьшения выбросов серы, которая делает облака более зеркальными для отражения солнечного света.

Кроме данных по метеостанциям, записи которых достигают в 1940 году, ученые используют другие климатические данные. Речь идет о кернах льда (образцы в виде цилиндрических столбиков), кольца деревьев и скелеты доказывающих кораллов – нынешний период, вероятно, самый теплый на планете за последние 125 тысяч лет.

Напомним, украинские синоптики также рассказали о погоде, в частности, в нашей стране, а именно, почему зимы в Украине стали теплыми и куда девался снег.

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