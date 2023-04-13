Японцев предупредили об опасности из-за запуска ракеты КНДР

В ночь на четверг, 13 апреля, КНДР запустила ракету, в результате чего сработала японская система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Жителей призвали прятаться в укрытие из-за вероятного падения баллистической ракеты недалеко от Хоккайдо.

Об этом сообщают Kyodo и Reuters со ссылкой на береговую охрану Японии.

Спустя некоторое время в стране заявили, что опасность миновала, ведь ракета упала, предварительно, вблизи севера Японии. По данным военных Южной Кореи, ее запустили у восточного побережья Корейского полуострова.

Напомним, 11 апреля Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Ее обучающая боевая часть "поразила условную цель на полигоне в Казахстане". Подобную ракету Северная Корея запускала в середине марта. Она пролетела около тысячи километров и упала в Японское море.

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