Японцу, который 46 лет провел в камере смертников и смог выйти на свободу, снова грозит смертный приговор – подробности

Гражданин Японии был заключен за убийство четырех человек, среди которых – его жена и дети.

Ивао Хакамаде – 88-летнему жителю Японии – грозит смертная казнь – через 56 лет после первого смертного приговора по обвинению в ограблении и убийстве четырех человек.

Об этом пишет BBC.

Профессиональный боксер Хакамада был арестован в 1966 году, когда тела четырех человек были найдены после пожара на фабрике по переработке соевых бобов неподалеку от Токио. Это были его начальник, жена и двое детей.

Через 20 дней после допросов Ивао Хакамада признался в убийстве. Однако на суде он заявил, что признание было получено под пыткой. Адвокаты подозреваемого настаивали на том, что следователи сфабриковали доказательства.

Хакамада был признан виновным спустя два года – в 1968 году. Его приговорили к высшей степени наказания в Японии – он провел 46 лет в камере смертников, попав в Книгу рекордов Гиннеса.

Однако в 2014 году суд в городе Сидзуока доказал, что ДНК Ивао Хакамады не совпадает с генетическим материалом крови, обнаруженным на месте преступления.

Судья предположил, что следствие сфальсифицировало доказательства, назначив новое судебное разбирательство. Хакамада вышел на свободу.

Однако суд Токио решение о повторном суде отменил, и уже казалось, что бывший боксер мог навсегда забыть о прокурорах, судьях и тюремной камере.

Но в 2023 году дело дошло до Верховного суда Японии, оставившего решение о повторном судебном процессе в силе.

Судебный процесс продолжается и обвинение уверено, что вина Хакамады может быть доказана окончательно. Защита подсудимого настаивает на полной невиновности.

Японская пресса пишет, что Хакамаде снова грозит смертная казнь. Приговор ожидается в ближайшие месяцы.

Сам Хакамада сказал в интервью агентству AFP в 2018 году, что вся его жизнь – борьба и что он борется за нее каждый день.

Напомним, мужчина прожил на круизном лайнере 23 года и подсчитал реальные расходы на постоянное проживание.

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