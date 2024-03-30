Японцы готовятся к возможной агрессии со стороны Китая

В пяти муниципалитетах Японии составили планы эвакуации на случай военного конфликта на Тайване.

Из-за угрозы вторжения Китая на Тайвань правительство Японии распорядилось построить подземные укрытия на островах вблизи возможной зоны боевых действий.

Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.

"Правительство обнародовало инструкции по строительству подземных укрытий на отдаленных островах префектуры Окинава на случай военного кризиса с участием Тайваня", — говорится в сообщении.

В рекомендациях правительства, опубликованных 29 марта, отмечено, что укрытия будут построены в пяти муниципалитетах: Исигаки, Миякодзима, Йонагуни, Такэтоми и Тарама.

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Население этих японских территорий готовится к тому, что им придется находиться в укрытиях с 30-сантиметровыми железобетонными стенами и необходимым запасом продовольствия и воды до 2-х недель, поскольку муниципалитеты расположены на отдаленных островах, откуда эвакуация возможна только самолетами или морскими судами.

Хотя все муниципалитеты составили планы эвакуации на случай военного конфликта, укрытия будут доступны для тех, кто не сможет вовремя уехать.

Напомним, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву недавно заявил, что остановка помощи со стороны Соединенных Штатов может подтолкнуть Китай к агрессии.

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