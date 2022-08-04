Япония анонсировала очередной пакет помощи Украине: что на этот раз получат ВСУ

Правительство в Токио приняло решение предоставить Украине фургоны и беспилотники.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Японии.

На этот раз, учитывая потребности украинской стороны, мы передадим потребительские транспортные средства (фургоны). Кроме того, дополнительно передадим небольшие беспилотники”, – говорится в сообщении.

При этом напоминается, что ранее Министерство обороны и Силы самообороны Японии передавали Украине бронежилеты, каски, защитные маски, костюмы химической защиты, небольшие дроны.

"Министерство обороны и Силы самообороны и дальше будут реализовать помощь Украине в пределах своих возможностей", — отмечают в японском военном ведомстве.

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