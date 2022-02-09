Япония будет поставлять сжиженный газ в Европу: при чем здесь Украина

Япония будет поставлять сжиженный газ в Европу: при чем здесь Украина

Япония решила поддержать энергетическую безопасность Европы на фоне напряженности отношений с Россией.

Япония будет поставлять Европе сжиженный природный газ (СПГ) по просьбе ЕС и США.

Об этом сообщает Kyodo News.

"Япония обеспечит часть импорта сжиженного газа в Европу, поскольку напряжение между Россией и Западом из-за Украины подрывает энергетическую безопасность региона", — заявил министр промышленности Коичи Хагиуда.

Однако он уточнил, что сначала Япония обеспечит достаточное количество газа для внутренних нужд, прежде чем оказывать помощь европейским странам.

Как пишет ТАСС, несколько танкеров с СПГ уже направляются в Европу. Остальные должны отправиться в марте.

Представители Министерства промышленности предположили, что общее количество поставок в марте, вероятно, составит несколько сот тысяч тонн. Конкретные объемы газа, которые Япония отправила в Европу, пока неизвестны. Тем временем японское правительство просит компании своей страны, занимающиеся СПГ, о сотрудничестве.

"Когда ситуация в мире становится такой, как сейчас, в отношении Украины, Япония должна поддерживать страны "Большой семерки", — отметил Коичи Хагиуда.

Японские СМИ отмечают, что Соединенные Штаты и Европа могут ввести экономические санкции против России, если Кремль отважится напасть на Украину. В ответ Москва может уменьшить поставки природного газа в Европу как контрмеру. В то время, как ЕС получает около 40% импорта природного газа через трубопроводы из РФ.

Напомним, что польская компания закупила газ из США для Украины.

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