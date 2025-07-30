Япония эвакуирует "Фукусиму" из-за угрозы цунами: что известно на данный момент

Фукусима

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В Японии экстренно эвакуировали персонал с атомной электростанции «Фукусима-1» из-за вероятности нового цунами.

Об этом сообщило Sky News.

Компания Tokyo Electric Power Company подчеркнула, что такой шаг предпринят «для обеспечения абсолютной безопасности».

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Как сообщают в компании, всех работников двух площадок — «Фукусима-1» и «Фукусима-2» — вывезли на безопасные возвышенности.

По состоянию на сегодняшний день никаких отклонений в работе оборудования не зафиксировано, пострадавших нет.

Хотя официальная информация успокаивает, для японцев ситуация вызывает тревожные ассоциации. Ведь в 2011 году цунами повредило АЭС «Фукусима-1», что повлекло одну из крупнейших техногенных катастроф в мире. Тогда погибли более 18 тысяч человек.

В настоящее время станции находятся под усиленным мониторингом. Японские власти призывают граждан сохранять спокойствие, однако внимательно следить за сообщениями официальных источников.

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Напомним, в ночь на 30 июля у побережья российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Этот сейсмический взрыв вызвал цунами с волнами высотой до 4 метров, которые подтвердили местные службы.

По данным сейсмологов, это одно из самых мощных землетрясений в регионе за последние десятилетия. В результате толчков объявлено предупреждение об угрозе цунами для прибрежных районов Камчатки. Людей, проживающих в прибрежных зонах, эвакуировали на безопасную возвышенность.

Эксперты отмечают, что такие природные явления могут представлять серьезную угрозу безопасности населения и инфраструктуры в регионе. Поэтому власти советуют жителям соблюдать рекомендации спасателей и избегать прибрежных зон, пока не будет объявлено об отсутствии опасности.

Цунами после землетрясения в Камчатском регионе может повлиять и на соседние страны вдоль побережья Тихого океана, в частности, Японию, США и Канаду, где также было объявлено предупреждение о возможных волнах.

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