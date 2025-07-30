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Япония эвакуирует "Фукусиму" из-за угрозы цунами: что известно на данный момент
Сценарий 2011 года пугает снова: с «Фукусимы» эвакуируют персонал — есть ли опасность?
В Японии экстренно эвакуировали персонал с атомной электростанции «Фукусима-1» из-за вероятности нового цунами.
Об этом сообщило Sky News.
Компания Tokyo Electric Power Company подчеркнула, что такой шаг предпринят «для обеспечения абсолютной безопасности».
Как сообщают в компании, всех работников двух площадок — «Фукусима-1» и «Фукусима-2» — вывезли на безопасные возвышенности.
По состоянию на сегодняшний день никаких отклонений в работе оборудования не зафиксировано, пострадавших нет.
Хотя официальная информация успокаивает, для японцев ситуация вызывает тревожные ассоциации. Ведь в 2011 году цунами повредило АЭС «Фукусима-1», что повлекло одну из крупнейших техногенных катастроф в мире. Тогда погибли более 18 тысяч человек.
В настоящее время станции находятся под усиленным мониторингом. Японские власти призывают граждан сохранять спокойствие, однако внимательно следить за сообщениями официальных источников.
Напомним, в ночь на 30 июля у побережья российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Этот сейсмический взрыв вызвал цунами с волнами высотой до 4 метров, которые подтвердили местные службы.
По данным сейсмологов, это одно из самых мощных землетрясений в регионе за последние десятилетия. В результате толчков объявлено предупреждение об угрозе цунами для прибрежных районов Камчатки. Людей, проживающих в прибрежных зонах, эвакуировали на безопасную возвышенность.
Эксперты отмечают, что такие природные явления могут представлять серьезную угрозу безопасности населения и инфраструктуры в регионе. Поэтому власти советуют жителям соблюдать рекомендации спасателей и избегать прибрежных зон, пока не будет объявлено об отсутствии опасности.
Цунами после землетрясения в Камчатском регионе может повлиять и на соседние страны вдоль побережья Тихого океана, в частности, Японию, США и Канаду, где также было объявлено предупреждение о возможных волнах.