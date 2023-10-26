Япония и Филиппины усилят военное сотрудничество из-за угрозы со стороны Китая

Руководство Филиппин и Японии рассматривают возможность усиления сотрудничества в сфере безопасности из-за угрозы со стороны Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.

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Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на собственные источники.

Журналисты сообщили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время запланированного на начало ноября саммита дадут разрешение на переговоры по "соглашению о взаимном доступе", что будет способствовать присутствию военных сил страны-союзника.

"Участники переговоров с обеих сторон собираются вникнуть в тонкости договора до конца этого года, преследуя цель подписать его уже в следующем году", — отметили источники.

Кроме того, во время саммита стороны планируют договориться об активизации совместных военных учений.

Япония и Филиппины стремятся усилить сдерживание в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, учитывая территориальные претензии Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Китая Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с США.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Китае уволили с должности главы Минобороны Ли Шанфу, после того как он около двух месяцев не появлялся на публике.

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