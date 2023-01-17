Япония и Индия начали первые в истории совместные авиационные учения

На совместных учениях будут использовать американские, японские и российские самолеты
Индия и Япония впервые в истории начали совместные военные учения, которые будут проходить у Токио с применением реактивной авиации.
Об этом сообщает издание Japan Today.
Со стороны Японии в учениях будут участвовать четыре истребителя F-2 и четыре истребителя F-15 из состава Воздушных сил самообороны страны. 11-дневная подготовка будет проходить вокруг авиабазы Хякури в префектуре Ибараки, северо-восточнее Токио.
Индия будет представлена четырьмя истребителями Су-30МКИ, двумя транспортными самолетами С-17, а также самолетом заправщиком Ил-78.
Япония и Индия входят в четырехстороннюю структуру безопасности Quad, в которой также находятся Австралия и США. Эта структура была создана в противоположность Китаю.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, мы ранее информировали, что Канада и Япония договорились содействовать сотрудничеству стран G7 в сфере помощи Украине в ее противостоянии против российских агрессоров.
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