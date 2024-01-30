Япония могла помочь Украине снарядами, но план провалился по неожиданной причине — WSJ

План предоставления Украине большего количества артиллерийских снарядов за счет отправки их из Японии в Великобританию зашел в тупик.

Украина получает меньше артиллерийских снарядов от партнеров, чем планировалось. Одной из причин этого, как выяснилось, является ограниченная совместимость вооружений разных стран, хотя в теории они должны быть стандартизированы и унифицированы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно предложенной инициативе, японская компания производила бы 155-миллиметровые снаряды по лицензии британской BAE Systems, а затем отправляла бы боеприпасы в Великобританию, что позволило бы Лондону отправить больше боеприпасов в Украину. По словам людей, знакомых с этим вопросом, этот план сейчас остановился.

Прежде чем дело дошло до подписания такого соглашения, британские военные сначала опробовали снаряды, которые производятся по лицензии британской BAE Systems для нужд японской армии.

Японские военные / Фото: Associated Press

Однако после этих испытаний британцы решили отказаться от идеи поставок снарядов из Японии. Что пошло не так, официально ни одна из сторон не говорит. Но, как отмечает WSJ, отсутствие совместимости между снарядами и пушками разных производителей среди тех проблем, с которыми сталкиваются западные союзники, отправляя Украине свое оружие.

Отмечается, что 155-миллиметровый снаряд был распространен как артиллерийский стандарт в странах НАТО и в союзных государствах других регионов мира. В теории это позволяло союзным странам использовать оружие и боеприпасы друг друга. Однако на практике они не всегда совместимы, пишет WSJ.

Японские военные / Фото: Associated Press

В настоящее время обеспечение большего количества артиллерийских снарядов является главной проблемой для Украины, поскольку после почти двух лет войны с Россией запасы исчерпываются. Артиллерия интенсивно использовалась во время конфликта, и Киев время от времени нормировал использование снарядов. Россия заявляет, что увеличила производство снарядов, получая дополнительные запасы из Северной Кореи.

Напомним, 7 января в Киев прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу, Ирпень и приют для переселенцев.

В ходе визита она сообщила, что Япония выделила Украине 37 млн долларов на закупку систем для обнаружения вражеских беспилотников.

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