Япония может передать ВСУ высокотехнические средства для продления контрнаступления — Посол Украины

Новый пакет помощи Японии Украина ожидает еще до начала зимы.

Об этом в эфире "Радио НВ" сказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Украинский посол отказался озвучивать, что Япония может передать Украину. Он уточнил, что речь идет не об оружии, а о высокотехнических средствах, которые тоже нужны для контрнаступления. Украинские власти уже передали японцам список необходимых средств.

"Они очень внимательно его изучают и понимают всю срочность необходимости поставки этих вещей. Там есть электроника и другие средства, которые будут нам очень нужны в перспективе. Я очень надеюсь, что это произойдет. И в ближайшее время, еще до зимы, мы сможем это отправить в Украине и использовать по назначению", – сказал дипломат.

Напомним, в августе Япония анонсировала очередной пакет помощи Украине.

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