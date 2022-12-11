Япония намерена разместить военные подразделения с новейшим оружием в 60 км от границ с Россией

Станции японских сил самообороны будут оснащены ракетами, которые могут летать на сверхзвуковой скорости и преодолевать расстояние свыше 1000 км.

Министерство обороны Японии планирует разместить два новых подразделения Сухопутных сил самообороны, оснащенных высокоскоростными ракетами, на близком расстоянии от границ с Россией.

Об этом сообщает японское издание NHK.

Подразделения будут созданы к 2026 году. Их намерены развернуть на станциях в юго-западном регионе Кюсю и северном регионе Хоккайдо — примерно в 60 км от российского Сахалина.

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Ракеты, которые могут летать на сверхзвуковой скорости, разрабатываются с 2018 года и в основном предназначены для защиты отдаленных островов Японии. Они будут иметь радиус действия в несколько сотен километров, но министерство обороны Японии позже планирует увеличить это расстояние до более чем 1000 км — в течение нескольких лет после развертывания.

Министерство обороны Японии также планирует развернуть новые зенитно-ракетные полки в префектурах Окинава и Кюсю, увеличив их количество с пяти до семи.

В издании также сообщили об основных положениях ключевых оборонных документов Японии, которые правительство страны пересматривает до конца года.

В Стратегии национальной обороны говорится, что Япония будет иметь возможности для нанесения ответного удара по объектам запусков ракет и других целей противника. Такая ситуация возможна тогда, когда вооруженное нападение, например с применением баллистических ракет, будет инициировано против Японии.

В то же время, в другом документе под названием Стратегия национальной безопасности проблемой, вызывающей беспокойство у Японии и международного сообщества, называют не Россию, а Китай.

Напомним, ранее Российская Федерация разместила экипажи береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота на курильском острове Парамушир, расположенном в северной части Курильской гряды.

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