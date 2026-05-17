Япония объявила войну медведям: людей защищают роботы

В Японии медведи нападают на людей / © Credits

Реклама

Япония начала «воевать» с медведями, используя роботов-волков. Все потому, что в стране постепенно растет риск нападений медведей на людей. Чтобы избежать нападений диких животных на людей, приходится использовать специальных роботов, которые отпугивают хищника.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Япония использует роботов, чтобы отпугивать медведей

С начала 2025 года количество столкновений медведей с людьми резко возросло, достигнув катастрофического уровня: по всей стране зарегистрировано более 50 000 случаев нападений медведей на людей. По официальным данным, после таких нападений известно уже о 13 погибших и более 200 раненых людях.

Реклама

Это самый большой рост смертности в стране от нападений медведей. Из-за этого повышается спрос на механических волков, который производит компания Ohta Seiki из Хоккайдо.

Робот-волк — это устройство на солнечных батареях, созданное для отпугивания медведей. Он имеет вид опасного хищника, использует датчики движения, мерцающие огни и громкие звуки. Такие устанавливают у ферм и хозяйств, чтобы дикие животные не нападали на скот.

Устройство имеет крепкий, покрытый мехом каркас из труб. Робот имеет голову, которая рычит с открытой пастью. На лице такого робота есть клыки и красные глаза, мелькающие светом.

Когда его инфракрасные датчики обнаруживают движение, робот переходит в угрожающую «атаку»: начинает вертеть головой по бокам, рычать. В этот момент на хвосте работает синий светодиод для усиления визуального эффекта отпугивания.

Реклама

Роботизированная система также имеет динамик и более 50 аудиозаписей. Это разработали для того, чтобы дикие животные не привыкли к отпугивателю.

Аудиозаписи варьируются от пронзительного крика мощностью 90 децибелов до визгов, записанных человеческими голосами. Механическое «чучело» стоит 4000 долларов. Оно может круглосуточно наблюдать за фермерскими полями.

Разработанное для отпугивания кабанов и оленей, теперь чудо-устройство помогает бороться с нашествиями медведей, которые атакуют людей. На японцев начали нападать бурые и чёрные медведи.

Каждый такой робот производится вручную. Рост спроса на роботов-отпугивателей спровоцировал задержки в производстве. Компания пока не успевает за увеличением количества заказов. Клиентам приходится ждать по несколько месяцев.

Реклама

Рост количества нападений медведей на людей в Японии связывают с несколькими причинами: расширение городов все больше вторгается в природные среды, истощает источники пищи диких животных, что заставляет медведей переселяться поближе к людям.

Старшее население Японии, которое живет преимущественно в поселках, стало более уязвимым к нападениям медведей. В прошлом году в стране была развернута масштабная операция с привлечением военных, чтобы сократить популяцию диких животных. За 2025 год более 14 600 медведей были пойманы и уничтожены путем эвтаназии.

Искусственный интеллект научился распознавать медведей «в лицо»

Напомним, для экологов различать отдельных особей медведей критически важно для их сохранения, однако это всегда было проблемой — медведи кардинально меняют вес в течение года. Отличить их очень трудно.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из EPFL и APU создали программу PoseSwin на основе искусственного интеллекта. ИИ натренировали на 72 000 фотографий 109 медведей, научив его игнорировать меняющиеся размеры тела и фокусироваться на анатомических константах головы: форме морды, расположении ушей и углу наклона надбровных дуг.

Реклама

Систему уже успешно протестировали в заповедниках Аляски, в частности, в национальном парке Катмай. Программа смогла безошибочно отличить медведей даже на фотографиях туристов. Сейчас PoseSwin бесконтактно мониторит более 100 медведей в заповеднике Мак-Нил-Ривер.

Так, за медведями следит искусственный интеллект, а специалисты не беспокоят животных. Поскольку медведей различать тяжелее всего, разработчики уверены в эффективности алгоритма и для других животных. Программа показывает высокую точность на макаках, а в ближайшее время может быть адаптирована для мышей.

Новости партнеров