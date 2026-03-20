Япония отказала Трампу: премьер напомнила о запрете воевать из-за конституции

Санаэ Такаити / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказала президенту США Дональду Трампу в просьбе присоединить японский флот к войне против Ирана.

Об этом пишет The Guardian

По ее словам, Токио не может участвовать в боевых действиях из-за ограничений, заложенных в конституции страны, которую после Второй мировой войны фактически сформировали США.

Реклама

Такаити объяснила, что японское законодательство разрешает использование Морских сил самообороны только для ограниченных миссий, например, борьбы с пиратством или охранных операций, но не для ведения войны.

В то же время она подчеркнула: Япония понимает важность безопасности Ормузского пролива, который является критическим для мировых поставок нефти, однако вынужден действовать в рамках собственного права.

Ситуация накаляется на фоне войны США и Израиля против Ирана — из-за атак Тегерана движение судов в проливе фактически заблокировано, а риски для глобального рынка энергоносителей стремительно растут.

Премьер-министр Японии в США: что известно

Накануне встречи с Трампом Санаэ Такаичи предупредила, что переговоры могут стать одними из самых сложных в ее политической карьере из-за разногласий по поводу роли Японии в инициативах США по безопасности на Ближнем Востоке.

Реклама

По данным западных СМИ, Вашингтон призывает Токио и других союзников активнее присоединяться к военному присутствию в регионе, в том числе путем направления кораблей для защиты Ормузского пролива. В Японии такие требования расценивают как политически и юридически сложные для выполнения.

В то же время, по словам премьера, несмотря на сложность переговоров, она намерена отстаивать национальные интересы Японии.

«Я намерен четко донести эти моменты, и уверена, что американская сторона понимает эти законы ввиду нашей истории», — заявила Санаэ Такаичи.

Аналитики считают, что Токио оказалось в непростой ситуации из-за усиления давления со стороны США. По оценке основателя Japan Foresight Тобиаса Гарриса Япония фактически вынуждена балансировать между союзническими обязательствами и внутренними юридическими ограничениями, что делает переговоры особенно напряженными.